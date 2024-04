«Il m'a forcée à commettre un acte sexuel» - Elles racontent l’horreur

«J'ai vécu l'enfer, j'étais affamée, assoiffée», confie Aviva Siegel, ex-otage du Hamas dans la bande de Gaza. Comme elle, d'autres rescapés israéliens témoignent du calvaire vécu durant leur détention pour commencer à mettre des mots sur l'indicible, six mois après le début de la guerre.

Une ex-otage du Hamas a vécu "l'enfer" "J'ai vécu l'enfer pendant 51 jours", explique Aviva Siegel, ancienne otage du Hamas à Gaza. Libérée le 26 novembre, son mari Keith est toujours présumé détenu à Gaza. Témoignage. 04.04.2024

AFP Gregoire Galley

Le matin du 7 octobre, Mme Siegel, début soixantaine, lunettes rondes et chevelure anthracite, était avec son mari Keith lorsque des combattants du Hamas palestinien ont fait irruption dans leur maison du kibboutz de Kfar Aza pour les enlever et les emmener dans la bande de Gaza.

Pendant 51 jours, le couple a été traîné de tunnel en tunnel dans des conditions plus que spartiates. «Ils ne nous laissaient pas parler, on n'avait pas le droit d'être debout», dit à l'AFP cette femme libérée fin novembre dans le cadre d'un accord de trêve.

Environ 250 personnes ont été enlevées le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Plus de 100 captifs ont été libérés fin novembre en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël lors de l'unique trêve dans la guerre à ce jour, cinq autres avant cet accord et deux libérés dans une opération militaire israélienne mi-février. Selon les autorités israéliennes, il reste 130 otages du 7 octobre à Gaza, dont au moins 34 sont morts.

Les opérations militaires israéliennes sur Gaza en représailles au 7 octobre ont fait à ce jour plus de 32.900 morts, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

Plus d'un tiers des otages libérés se sont exprimés publiquement dans des entretiens avec des médias, lors d'événements publics ou encore dans des vidéos filmées par le Forum des familles d'otages, une association représentant une partie de ces familles.

«Un enfer»

Plusieurs d'entre eux, sans détailler les conditions de leur captivité, évoquent «un enfer», comme Mme Siegel, dont le mari est toujours retenu à Gaza.

«Même si je vous raconte ce que vivent les otages, vous ne pourrez pas imaginer ce qu'ils vivent (...) je suis revenue de l'enfer», a ainsi témoigné Mia Regev, une Israélienne libérée fin novembre après 51 jours de captivité à Gaza.¨

Cette femme de 21 ans avait été blessée par balle le 7 octobre au festival de musique électronique Nova où ont été enlevées près de 40 personnes. «Après 8 jours, ils m'ont sorti la balle du pied et m'ont opérée, les soins étaient mauvais et méprisants, pas un traitement humain et quand je suis arrivée ici, en Israël, j'avais des infections compliquées», avait-elle confié peu après sa libération.

Aussi blessée par balles, Doron Katz-Asher, enlevée avec ses deux filles Raz (4 ans) et Aviv (2 ans) raconte avoir été soignée «sans anesthésie avec une aiguille et un fil».

«Peur permanente»

Dans un entretien à la chaîne israélienne N12, Mme Katz-Asher a témoigné d'une «peur permanente», expression qui revient dans quasiment tous les témoignages. «Nous étions dix dans une pièce de 12 mètres carrés sans lit, avec juste un lavabo et des bouteilles d'eau (...), mes filles avaient de la fièvre.»

«On dort, on pleure, il ne se passe rien, chaque jour est une éternité, c'est tellement effrayant», a raconté Danielle Aloni, libérée avec sa fille de cinq ans.

Pour les femmes otages, une des angoisses est la crainte d'être violées. Amit Soussana, 40 ans, enlevée à son domicile du kibboutz de Kfar Aza a raconté dans une longue interview au New York Times des agressions sexuelles subies en captivité. «Il m'a forcée, avec l'arme pointée sur moi, à commettre un acte sexuel», a-t-elle déclaré au quotidien américain.

Aucune autre des otages libérées n'a jusqu'à présent témoigné de violences sexuelles subies mais Mme Siegel a notamment évoqué le sort des femmes en captivité: «Ils ont transformé ces filles en poupées qu'ils pouvaient utiliser comme ils le voulaient».

«Je suis témoin, j'ai vu une fille torturée (...) je voudrais repartir les protéger, j'ai vu ce que les filles ont vécu», a-t-elle ajouté. «En tant que femme, la peur d'être violée ou de subir des agressions sexuelles est permanente, être sans aucun moyen de se défendre, s'opposer c'est risquer sa vie, cette peur ne te quitte pas», a confié Yarden Roman-Gat à la chaîne Kan 11. Sa belle-soeur Carmel Gat, 39 ans, est toujours à Gaza comme 13 autres femmes.

- «Interdit de pleurer» -

Pour les mères enlevées avec des enfants, la peur est encore plus grande, selon les témoignages. «C'était interdit de pleurer ou de rire ou de parler fort (...), on peut pas apprendre à un enfant de 4 ans à pleurer en silence (...), tout ce que tu as créé pour protéger tes enfants disparaît... Les enfants étaient affamés, ils avaient une pita par jour, je ne souhaite à aucune maman de devoir supplier pour qu'on donne à manger à ses enfants», avait raconté Hagar Brodetz, prise avec trois enfants de 4 à 10 ans.

Liat Atzili, 49 ans, enseignante en histoire au lycée qui organise des visites guidées au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, a appris après sa libération que son mari Aviv avait été tué le 7 octobre.

«Je suis revenue de parmi les morts», a-t-elle dit à la chaine N12 mais «le manque de nourriture, de médicaments, les conditions d'hygiène horribles (...), chaque jour est interminable, c'était le désespoir total».