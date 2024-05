Il n'y a pas que la guerre qui rend Poutine extrêmement nerveux

Les services de sécurité de Moscou sont sous tension en ces jours de mai pour protéger le président de longue date Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin est au pouvoir depuis près d'un quart de siècle et prévoit sa cinquième investiture ce 7 mai - après les élections de mars qui ont donné un résultat record et controversé de 87,28 pour cent.

Le système Poutine lui-même n'est pas encore ébranlé... jusqu'à quand? IMAGO/ZUMA Wire

SDA/Trad Valérie Passello

Demain, le dirigeant de 71 ans recevra des invités étrangers pour le sommet anniversaire de l'Union économique eurasienne qu'il a fondée il y a dix ans. La série d'événements culminera le 9 mai avec un grand défilé militaire et un discours de Poutine, qui mène une guerre contre l'Ukraine depuis plus de deux ans.

La question de savoir ce qui va se passer et combien de temps Poutine va encore rester plane partout. Le président russe n'a cessé de déclarer qu'il aspirait à un nouvel ordre mondial multipolaire - loin de la suprématie des Etats-Unis. Et il fait de sa guerre contre l'Ukraine une lutte contre l'OTAN et l'Occident dans son ensemble.

Au cours de la troisième année d'invasion, son appareil de pouvoir déborde de confiance en soi - notamment parce que les sanctions occidentales n'ont jusqu'à présent pas réussi à stopper la machine de guerre russe ni à mettre le pays à genoux sur le plan économique.

L'économie de guerre fait ronronner la conjoncture

La base économique est solide, la dynamique est bonne, a déclaré Poutine pas plus tard que fin avril. «L'activité industrielle est en croissance», a-t-il indiqué. Depuis l'embargo à l'Ouest, la grande puissance des matières premières vend son pétrole et son gaz principalement à l'Est, en Chine et en Inde.

Grâce aussi à la montée en puissance de l'économie de guerre, la Russie s'attend à une croissance d'environ trois pour cent cette année. La loyauté de la population est en outre assurée par une bonne situation de l'emploi et des revenus stables, comme le soulignent les experts.

Vladimir Poutine acclamé en héros Vladimir Poutine a salué lundi le "retour à la patrie" des territoires ukrainiens occupés par Moscou, acclamé par une foule rassemblée sur la place Rouge après sa très large réélection à l'issue d'une présidentielle sans opposition. 19.03.2024

«Les succès de la Russie en matière d'adaptation à la guerre ont effectivement dépassé les attentes», déclare Maxim Samorukow du think tank américain Carnegie.

«Le système de Poutine semble aujourd'hui plus invulnérable que jamais», ajoute l'expert. L'avancée actuelle des troupes russes éclipse les défaites initiales dans la guerre. Les experts militaires occidentaux reconnaissent également aux Russes des succès tactiques sur le front.

Putin's fifth inauguration is tomorrow.



Back in 2008, he said the worst kind of addiction is addiction to power and swore not to run for a third term.



I do think that if the West has responded strongly to Putin's aggression in Georgia in 2008, the inauguration tomorrow might… pic.twitter.com/DN2bljWJUI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 6, 2024

Néanmoins, les négociations de paix avec la Russie ne sont pas en vue. Certes, Moscou souligne presque quotidiennement sa volonté de mener de telles négociations. Mais des doutes subsistent quant au sérieux de ces allégations. Il faut plutôt s'attendre à ce que l'armée s'approprie encore pleinement non seulement les régions annexées, mais jusqu'à présent seulement partiellement contrôlées, de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia.

Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt du Tribunal pénal international de La Haye pour crimes de guerre en Ukraine, pourrait vouloir conquérir au moins encore Kharkiv à l'est et Odessa au sud, afin de priver l'Ukraine de son dernier accès aux mers du monde, au bord de la mer Noire.

A l'heure actuelle, il est clair que l'invasion de Poutine marquera de manière décisive le nouveau mandat de ce dernier. Il ne faut pas s'attendre à ce que le chef du Kremlin gouverne facilement au cours des six prochaines années. Les problèmes et les risques sont nombreux.

Le traumatisme Prigojine

Après l'investiture, Poutine nommera également un nouveau gouvernement, l'actuel présentant traditionnellement d'abord sa démission. Il ne faut certes pas s'attendre à des changements majeurs. Mais le chef du Kremlin devra une fois de plus équilibrer les différents groupes d'intérêts pour éviter les luttes de pouvoir.

En pleine guerre, on assiste actuellement à l'arrestation de l'un des plus puissants militaires du pays, le vice-ministre de la Défense Timour Ivanov, pour corruption. De nombreux Russes se frottent les yeux car de tels représentants influents de l'appareil de sécurité ayant accès à d'énormes ressources ne sont généralement pas cloués au pilori publiquement.

ISW: the decision to arrest Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov was made by Putin. This points to Shoigu's disgrace. pic.twitter.com/Zy73AIv6gr — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024

«Les contradictions à l'intérieur du système augmentent et sont réglées par la violence», écrit le politologue Andrei Perzew dans une analyse pour Carnegie. Il constate que contrairement au passé, Poutine ne joue plus guère le rôle d'arbitre entre les différents groupes. «Les groupes influents s'attaquent même plus activement les uns aux autres qu'avant la guerre», estime Perzew.

Beaucoup se souviennent encore de la révolte du chef de l'armée privée Wagner, il y a un an. Evgueni Prigojine avait accusé le commandement militaire autour du ministre de la Défense Sergei Choïgou de corruption massive et de manquements. Ce proche de Poutine a finalement cédé - et est mort en août, exactement deux mois après le putsch manqué, dans un accident d'avion qui n'a toujours pas été élucidé.

Après l'horreur, un calme apparent est revenu. Mais le cas d'Ivanov, un proche de Choïgou désormais emprisonné, montre selon les experts que les choses continuent de bouillonner - et que d'autres groupes pourraient également tenter de réduire ainsi l'influence du ministre de la Défense, ami de Poutine. D'autres pourraient tenter de s'emparer du pouvoir.

Situation sécuritaire tendue

La situation sécuritaire dans le pays est donc loin d'être stable. L'horreur de l'attaque terroriste contre la salle de concert Crocus City Hall près de Moscou, qui a fait plus de 100 morts et des centaines de blessés, est encore fraîche. La lutte antiterroriste n'est pas terminée.

En outre, les régions situées à la frontière avec l'Ukraine - Belgorod en tête - sont de plus en plus exposées aux tirs et aux attaques du côté ukrainien. Les morts, les blessés et les destructions massives mettent les autorités russes dans l'obligation de réagir.

On reproche régulièrement à Poutine de ne pas tenir ses promesses en matière de sécurité. Kiev invoque son droit à la défense en détruisant par exemple des dépôts de carburant et des bases militaires du côté russe. Les conséquences de telles attaques sont toutefois sans commune mesure avec les destructions massives et les nombreuses victimes du côté ukrainien.

«A tout moment, tout peut se détraquer»

Le système Poutine lui-même n'est pas encore ébranlé. Tout semble sous contrôle. «Mais à tout moment, tout peut se détraquer», estime le politologue Samorukov. Selon lui, le danger ne vient pas des adversaires de Poutine, l'opposition est fragmentée et encore plus affaiblie après la mort de l'opposant à Poutine Alexeï Navalny, mais du noyau interne du système lui-même, de Poutine donc, car tout est centré sur sa seule personne comme porteur de toutes les décisions.

«Poutine vit déjà «depuis de nombreuses années dans un cercle étroit de courtisans soumis qui ne font qu'alimenter ses préjugés, ses ressentiments et ses illusions», explique Samorukov. De mauvaises décisions pourraient alors devenir suicidaires à un moment donné - et entraîner l'effondrement du système, estime l'expert.

Le Kremlin rejette toujours l'idée que Poutine vit dans un monde illusoire, qu'il est informé unilatéralement par des subordonnés et qu'il a perdu le contact avec la réalité ou que sa santé est fragile.

Mais les experts s'attendent à ce que le chef du Kremlin, qui s'est montré de plus en plus autoritaire ces dernières années, renforce encore plus la répression politique pour se maintenir au pouvoir. L'image de forteresse que donne Moscou en tant que centre du pouvoir en ces jours de mai va dans ce sens.

En passe de dépasser Staline

Lors des trois grands événements prévus, Poutine veut également montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale et qu'il faudra compter avec lui encore longtemps. Il a déjà dépassé la plupart des dirigeants russes en termes de longévité au pouvoir. En août, cela fera 25 ans qu'il est au pouvoir, parfois en tant que chef de gouvernement et le plus souvent en tant que président.

Bientôt, il aura également rattrapé le dictateur soviétique Joseph Staline. Et s'il se représente en 2030 et qu'il est élu une nouvelle fois, il pourrait finalement régner encore plus longtemps que Catherine la Grande, qui a tenu les rênes du pouvoir pendant 34 ans.