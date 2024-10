La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a répondu avec virulence mercredi au Premier ministre hongrois Viktor Orban, lors d'un débat sur la présidence hongroise du Conseil de l'UE, au Parlement européen.

En plusieurs répliques tranchantes, elle a balayé une série d'allégations que venait de faire le dirigeant populiste hongrois à la tribune. Viktor Orban y était invité comme l'est de coutume chaque dirigeant du pays qui assure la présidence semestrielle du Conseil.

«Certains rejettent encore la responsabilité de (la guerre russe en Ukraine) non pas sur l'envahisseur, mais sur le peuple envahi», a lancé l'Allemande au dirigeant hongrois, qui venait encore de déplorer que l'UE n'achète plus d'hydrocarbures à la Russie.

«Ils n'incriminent pas la soif de pouvoir de Poutine, mais la soif de liberté de l'Ukraine. Je voudrais donc leur poser cette question: est-ce qu'ils reprocheraient aux Hongrois l'invasion soviétique de 1956? Reprocheraient-ils aux Tchèques et aux Slovaques la répression soviétique de 1968? Aux Lituaniens la répression soviétique de 1991?», a questionné Ursula von der Leyen.

Viktor Orban avait auparavant dressé un tableau particulièrement sombre de l'Union européenne, concentrant son propos sur la compétitivité, les migrations et la politique agricole. «L'Union Européenne a besoin de changer» et la présidence hongroise «veut être le catalyseur de ce changement», a-t-il affirmé, faisant de la transition verte et des migrations ses cibles récurrentes.

