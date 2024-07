Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a entériné dimanche l'élection du réformateur Massoud Pezeshkian en tant que neuvième président de la République islamique.

Une photo diffusée par le bureau du guide suprême iranien montre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei (à gauche) et le président élu Masoud Pezeshikan (à droite) assistant à la cérémonie d'approbation du nouveau président, à côté d'une photo du président défunt Brahim Raisi, à Téhéran, en Iran, le 28 juillet 2024. KEYSTONE

«J'approuve l'élection (du) sage, honnête, populaire et érudit M. Pezeshkian, et je le nomme président de la République islamique d'Iran», a déclaré M. Khamenei dans un message lu par son directeur de bureau. Le nouveau président doit prêter serment devant le Parlement mardi pour débuter un mandat de quatre ans.

Il va succéder à Ebrahim Raïssi, mort dans un accident d'hélicoptère en mai. De hauts responsables iraniens et des diplomates étrangers ont assisté dimanche à la cérémonie d'investiture, retransmise par la télévision d'Etat.

M. Pezeshkian avait remporté le second tour de l'élection présidentielle contre l'ultraconservateur Saeed Jalili, avec 53,6% de voix contre 44,3%, sur environ 30 millions de suffrages exprimés.

M. Jalili et l'ancien président modéré Hassan Rohani qui avait soutenu sa candidature aux côtés de la principale coalition des réformateurs en Iran, ont assisté à la cérémonie de dimanche.

Priorités

Lors de la cérémonie, l'ayatollah Khamenei a indiqué que «la priorité dans la politique étrangère» reste les pays voisins de l'Iran. «Une autre priorité concerne les pays qui nous ont soutenus pendant les pressions de ces dernières années», a-t-il ajouté, allusion à la Russie et la Chine.

«Les pays européens ne nous ont pas bien traités ces dernières années, (notamment en lançant) de fausses accusations telles que les (violations des) droits humains», a regretté M. Khamenei. «S'ils ne nous traitent pas aussi mal, les Européens, eux aussi, font partie de nos priorités», a-t-il ajouté.

Sortir le pays de son «isolement»

M. Pezeshkian a remercié le guide suprême et le peuple iranien, en s'engageant à porter le «lourd fardeau» de la présidence.

Appelé le «docteur» par beaucoup d'Iraniens, M. Pezeshkian est en faveur de «relations constructives» avec les Etats-Unis, ennemi de l'Iran, et les pays européens pour sortir le pays de son «isolement».

Pouvoirs restreints

Mais le président en Iran a des pouvoirs restreints: il est chargé d'appliquer, à la tête du gouvernement, les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, chef de l'Etat et ultime décideur sur les dossiers stratégiques.

Les élections iraniennes se sont déroulées dans un contexte de tensions régionales accrues, au moment où la République islamique, poids lourd du Moyen-Orient, est au coeur de plusieurs crises géopolitiques, de la guerre à Gaza au dossier nucléaire, dans lesquelles elle s'oppose aux Occidentaux.

Nucléaire

M. Pezeshkian a promis de négocier avec Washington pour relancer les pourparlers sur le nucléaire iranien, au point mort depuis le retrait américain en 2018 d'un accord international conclu en 2015.

Lors de la campagne électorale, il avait promis de «sortir l'Iran de son isolement» en établissant des «relations constructives» avec le monde notamment les pays européens.

Nul n'aurait parié cependant sur ce député de Tabriz (nord-ouest), lorsque sa candidature a été validée avec cinq autres candidats, tous conservateurs, pour cette présidentielle avancée en raison du décès accidentel du président Ebrahim Raïssi.

Pas une figure de proue

Massoud Pezeshkian n'est, en effet, pas l'une des figures de proue des camps réformateur et modéré, qui ont nettement perdu en influence face aux conservateurs ces dernières années.

Ce chirurgien de profession a une expérience gouvernementale limitée qui se résume à un poste de ministre de la Santé de 2001 à 2005 dans le gouvernement réformateur de Mohammad Khatami.

Père de famille, il a élevé seul trois enfants après la mort de son épouse et d'un autre enfant dans un accident de voiture en 1993 et se présente comme la «voix des sans-voix». Il a promis d'oeuvrer pour améliorer les conditions de vie des plus défavorisés.

