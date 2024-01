Le président israélien Isaac Herzog appelle le monde à faire face à «un empire du mal» mené par l'Iran. Jeudi devant le Forum économique mondial à Davos (GR), il a relevé que la guerre actuelle n'était pas seulement entre «Israël et le Hamas».

Le président israélien Isaac Herzog rend responsable l'Iran de la situation actuelle au Proche-Orient pour Israël et d'autres populations. ATS

Devant les participants au WEF, il a à nouveau dénoncé les actes perpétrés par le groupe islamiste radical. «Nous n'avons pas encore compris en tant que nation» le massacre du 7 octobre dernier, a-t-il ajouté.

«Nous menons une guerre pour le monde entier», a estimé le président israélien. «Si Israël n'était pas là, l'Europe serait la suivante. Et ensuite même les Etats-Unis», ajoute-t-il. La coalition pilotée par l'Iran dépense des «milliards en armes et en financements pour faire dérailler la stabilité du monde et de la région», a encore ajouté le président.

Dans un message aux voisins d'Israël, il affirme que «le terrorisme doit être arrêté». Celui-ci ne permettra pas d'aller vers un apaisement dans la région, selon lui.

sn, ats