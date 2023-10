Les autorités ont renforcé samedi et dimanche les mesures de sécurité autour des lieux juifs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en particulier, en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

La Suisse a renforcé les mesures de sécurité auprès de l'ambassade d'Israël à Berne (ci-dessus), selon la Police fédérale (image d'archives). KEYSTONE

Sécurité renforcée pour les lieux juifs en Europe

France

La sécurité a été renforcée dès samedi autour des lieux de culte et établissements scolaires juifs en France, notamment à Paris et sa banlieue, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, précisant qu'il n'y avait actuellement «aucune menace».

La sécurisation des sites d'intérêt israéliens et des lieux de culte avait déjà été renforcée mi-septembre avec le début de l'année juive marquée par les célébrations de plusieurs fêtes en septembre et octobre.

Allemagne

L'Allemagne a renforcé la sécurité autour des édifices de la communauté juive et de la représentation israélienne après les attaques du Hamas contre Israël, a annoncé samedi la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser au quotidien Bild.

Les autorités allemandes surveillent aussi «de très près de potentiels partisans du Hamas dans la sphère islamiste», a souligné la ministre.

La police de Berlin a mentionné des photos sur X (ex-Twitter) qui «montrent des personnes célébrant les attaques contre Israël en distribuant des pâtisseries sucrées sur la Sonnenallee», une avenue du quartier de Neukölln connue pour sa mixité et son importante population musulmane.

Royaume-Uni

La police de Londres a augmenté dimanche ses patrouilles dans certains quartiers de la capitale britannique après des «incidents» liés à la guerre entre Israël et le Hamas, et la ministre de l'Intérieur a appelé à la «tolérance zéro» contre «la glorification du terrorisme».

«La police a augmenté ses patrouilles dans certaines parties de Londres afin d'assurer une présence visible et de rassurer nos communautés», a annoncé la Metropolitan Police.

Le secrétaire d'Etat à l'Immigration Robert Jenrick a partagé sur le réseau social X (ex-Twitter) une vidéo montrant des personnes brandissant des drapeaux palestiniens dans la rue et faisant retentir le klaxon de voitures.

Suisse

La Suisse a renforcé les mesures de sécurité auprès de l'ambassade d'Israël à Berne et du consulat israélien à Genève, selon la Police fédérale. La synagogue de Lausanne fait elle aussi l'objet d'une surveillance plus stricte, ont fait savoir les autorités municipales.

Fedpol a déclaré avoir demandé aux polices cantonales de procéder aux adaptations nécessaires pour la sûreté des institutions diplomatiques. Afin de ne pas compromettre la sécurité et l'efficacité des mesures, la police fédérale n'a pas fourni de détails.

ATS