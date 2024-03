L'armée israélienne poursuit ses opérations à l'hôpital al-Chifa dans la bande de Gaza. «Jusqu'à présent, les troupes ont tué environ 90 terroristes», a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

Les troupes israéliennes sont rentrées lundi avant l'aube dans l'hôpital al-Chifa afin de combattre le Hamas et ses infrastructures (archives). ATS

L'armée précise également avoir arrêté 160 suspects, qui ont été emmenés en Israël pour y être interrogés. Trois cents autres personnes auraient été interrogées sur place. Des armes auraient également été saisies.

Selon l'armée, les civils, les patients, les médecins et le matériel médical n'auraient subi aucun dommage. Ces déclarations n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les troupes israéliennes sont rentrées dans l'hôpital lundi avant l'aube afin de combattre le Hamas palestinien et ses infrastructures. Jusqu'ici, deux soldats israéliens ont été tués, selon l'armée.

Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux et les infrastructures civiles pour mener des attaques et d'utiliser des civils et des patients comme boucliers humains, ce que le Hamas nie.

ATS