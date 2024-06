Israël ne veut pas d'une guerre contre le Hezbollah au Liban, mais peut néanmoins «infliger d'énormes dégâts» à ce pays, a prévenu mercredi le ministre israélien de la défense Yoav Gallant. «Nous nous préparons à tout scénario», a-t-il averti.

Les violences entre le Hezbollah et Israël ont récemment gagné en intensité dans le sud du Liban. ATS

«Le Hezbollah comprend très bien que nous pouvons infliger d'énormes dégâts au Liban si une guerre est lancée», a-t-il ajouté à l'issue d'une visite de plusieurs jours à Washington.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah pro-iranien, qui soutient le mouvement islamiste palestinien, échange quotidiennement des tirs à la frontière avec l'armée israélienne. Ces violences ont récemment gagné en intensité.

Mercredi, après deux journées relativement calmes, Israël a de nouveau intensifié ses frappes sur le sud du Liban, pilonnant une dizaine de localités frontalières, a indiqué l'agence de presse libanaise Ani.

Six attaques du Hezbollah

«Vers 22h00, des appareils ennemis [israéliens, ndlr] ont mené une violente frappe aérienne contre un immeuble dans la ville de Nabatiyeh, le détruisant complètement», a déclaré l'Ani, ajoutant que cinq personnes à proximité du bâtiment avaient été blessées et transportées à l'hôpital. Elle a en outre fait état de 14 blessés légers «par suffocation».

Le Hezbollah a de son côté revendiqué six attaques contre des positions militaires israéliennes à la frontière mercredi.

Plus de huit mois de violences entre le Hezbollah et l'armée israélienne ont fait au moins 481 morts au Liban, dont une majorité de combattants du Hezbollah et 94 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon Israël.

Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a prévenu mercredi qu'une extension au Liban de la guerre livrée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza serait «potentiellement apocalyptique».

