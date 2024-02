Israël mène une campagne concertée visant à détruire l'UNRWA, a estimé dans un entretien publié samedi le chef de cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.

«Actuellement, nous faisons face à une campagne étendue et concertée menée par Israël, qui vise à détruire l'UNRWA,» a déclaré Philippe Lazzarini au groupe de journaux suisses Tamedia, en estimant également que la demande d'Israël réclamant sa démission entrait dans ce cadre.

«C'est un but politique à long terme, car ils pensent que si l'agence est supprimée, la question du statut des réfugiés palestiniens sera résolue une bonne fois pour toutes, et avec elle, le droit au retour. Il y a derrière cette histoire une visée politique beaucoup plus large», a-t-il ajouté.

Créée en 1949 pour s'occuper des réfugiés palestiniens à la suite de la première guerre israélo-arabe, l'UNRWA est la principale organisation d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en proie à une grave crise humanitaire en raison de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

Financements suspendus

Plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon, ont suspendu leur financement de l'UNRWA, après des accusations israéliennes selon lesquelles l'agence de l'ONU compte 12 personnes, parmi ses 13.000 employés dans la bande de Gaza, impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre.

«Voyez tout simplement le nombre d'actions qu'Israël a entrepris contre l'UNRWA», a dit M. Lazzarini, évoquant l'ordre donné à des compagnies opérant dans le port israélien d'Ashdod de «cesser de débarquer certaines livraisons de nourriture destinées à l'UNRWA».

Selon M. Lazzarini, plus de 150 installations de l'UNWRA ont été touchées depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus de quatre mois.

UNRWA pas au courant du tunnel sous son siège

Israël a demandé à M. Lazzarini de démissionner après avoir assuré qu'un des tunnels utilisés par le mouvement islamiste palestinien Hamas avait été découvert sous le siège de l'agence à Gaza.

M. Lazzarini a expliqué que le tunnel était à 20 mètres sous terre, et que l'UNRWA, en tant qu'organisation humanitaire, n'avait aucun moyen de découvrir l'existence d'une installation à une telle profondeur.

Les critiques d'Israël «ne me visent pas personnellement mais visent toute l'organisation. Ces appels à ma démission font partie d'une campagne pour détruire l'UNRWA».

Selon lui, quelque 438 millions de dollars - soit plus de la moitié des recettes attendues pour 2024 - ont été gelés.

«Si tous les pays continuent à suspendre leurs paiements, le financement de l'UNRWA sera rapidement très menacé», a-t-il averti.

«A partir de mars, les dépenses sont supérieures aux recettes. Et sans nouveaux donateurs , l'UNRWA devra cesser ses opérations en avril».

Pas seulement Gaza menacée

Il a précisé que cela s'appliquait à la bande de Gaza, mais aussi aux activités menées en Cisjordanie, en Syrie, en Jordanie et au Liban.

M. Lazzarini a déclaré qu'il rencontrait les donateurs et que certains d'entre eux étaient «prêts à reconsidérer leur décision». Il a précisé que la Commission européenne verserait à nouveau sa contribution d'environ 82 millions d'euros à partir du mois de mars.

La guerre a commencé avec l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, où des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza avaient tué plus de 1.160 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Israël a juré d'anéantir en représailles le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. L'offensive israélienne à Gaza a fait 28.775 morts, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.