«Je n'ai jamais vu ça» - La campagne des législatives attise les violences

Plusieurs candidats et militants ont été agressés alors qu'ils faisaient campagne pour les élections législatives, dans un contexte d'antagonismes exacerbés entre les blocs Rassemblement national, Nouveau Front populaire et camp macroniste, qui s'accusent mutuellement de violences.

«Quand je distribue des tracts sur les marchés, des gens les chiffonnent et les jettent en me lançant: +On ne veut pas de vous!+. Je n'ai jamais vu ça. Avant, ils les prenaient même s'ils ne votaient pas pour nous, ils restaient polis», raconte à l'AFP Fatiha Keloua Hachi, députée socialiste sortante et candidate du NFP en Seine-Saint-Denis. Au-delà des tracts piétinés, plusieurs candidats et militants de tous bords ont été agressés, physiquement ou verbalement.

Cette campagne éclair, «très, très polarisée», avec «un fort enjeu» et «deux blocs antagonistes», a «réactivé des comportements exacerbés», analyse pour l'AFP Luc Rouban, politologue au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).

Candidate Renaissance dans le Val-de-Marne, Shannon Seban a porté plainte pour injure raciste, affirmant avoir été traitée de «sale sioniste» par des «partisans de l'extrême gauche» dimanche à Ivry-sur-Seine.

Jeudi dernier, le parquet de Saint-Étienne (Loire) a ouvert une enquête pour «violence en réunion» après «une bousculade, des insultes et des projections d'eau et de farine» visant le candidat RN Hervé Breuil sur un marché. La cheffe de file du parti Marine Le Pen avait pointé des «milices d'ultragauche, soutiens du Nouveau Front populaire».

Plusieurs militants de gauche déplorent, eux, des agressions attribuées à l'extrême droite. Un homme distribuant des tracts du NFP à Bordeaux a déposé une plainte samedi, après avoir frappé par un homme affirmant «supporter (Jordan) Bardella».

Dans les Hauts-de-Seine, la députée écologiste sortante Sabrina Sebahi assure que des «militants» du RN ont «insulté et menacé une militante du Nouveau Front populaire, âgée», samedi à Nanterre, quand le candidat NFP dans le Val-de-Marne Joao Martins Pereira (PS) a fait état d'une «violente agression» de militants sur un marché de Maisons-Alfort, par «des hommes d'extrême droite, tout de noir vêtus».

Dans cette atmosphère pesante, l'élue écologiste parisienne Raphaëlle Rémy-Leleu, témoin samedi de propos racistes visant un candidat de gauche, a fait passer des consignes aux militants de son parti, mêlant prudence et «bons réflexes» en cas de violences.

Noë Gauchard, candidat NFP dans le Calvados, a vu ses affiches barrées d'un tag «SS». Lui aussi constate auprès de l'AFP que «les agressions verbales se produisent quasiment tous les jours sur les tractages, les marchés, où encore tout récemment une militante a été qualifiée de +sale pute d'extrême gauche+».

Pour le politologue Luc Rouban, cette campagne présente une configuration inédite depuis la guerre d'Algérie, quand les pro et les anti-indépendance de la colonie française se déchiraient.

L'auteur de l'ouvrage «Les racines sociales de la violence politique» (2024) estime que la violence s'est accrue avec les mobilisations des «gilets jaunes» et contre la réforme des retraites, et surtout depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon lui, ces crises ont réactivé «le clivage droite-gauche», la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin ayant acté la «disparition» des «modérés des deux côtés». Sur le terrain, «on sent la nation fracturée», confirme, «inquiète», Fatiha Keloua Hachi.

Du côté des sondeurs également, on perçoit de la violence dans les réponses tranchées des Français: beaucoup de «pas du tout» ou de «très». La directrice de BVA Opinion Christelle Craplet évoque pour l'AFP un «climat éruptif», en particulier «des propos très violents» dans les réponses aux questions ouvertes sur Emmanuel Macron.

Ce dernier brandit lui-même le spectre d'une «guerre civile» en cas de victoire des «deux extrêmes», quand Marine Le Pen a accusé encore mercredi «l'extrême gauche (qui) depuis toujours agit par la violence» et pourrait selon elle contester dans la rue la victoire du RN aux législatives.