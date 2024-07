Donald Trump et son colistier J.D. Vance ont âprement attaqué dimanche le bilan de Joe Biden et Kamala Harris, après l'annonce du retrait du président démocrate de la course à la Maison Blanche.

Donald Trump a fustigé le bilan de Joe Biden. ats

AFP Gregoire Galley

«Joe l'escroc n'était pas à apte à être candidat et il n'est certainement pas apte à exercer ses fonctions», a affirmé le candidat républicain sur son réseau Truth Social. «Qui que la gauche choisisse désormais sera identique», a ajouté Donald Trump.

J.D. Vance, qui deviendra vice-président si les républicains remportent l'élection présidentielle américaine en novembre, a estimé que Joe Biden avait été «le pire président de (sa) vie».

Il a aussi immédiatement attaqué la vice-présidente Kamala Harris, que Joe Biden a dit soutenir pour le remplacer et devenir la candidate des démocrates.

Kamala Harris «l'a accompagné» tout du long de son mandat, a déclaré J.D. Vance. «Elle est responsable de tous ces échecs, et elle a menti pendant près de quatre ans sur les capacités mentales de M. Biden.»

«Non seulement Harris serait un désastre à la Maison Blanche, mais elle a également aidé Biden à dissimuler sa santé déclinante pendant son mandat, ce qui détruit sa crédibilité», a aussi taclé le Parti républicain. L'équipe de campagne de Donald Trump a estimé que Kamala Harris serait «encore pire» pour le pays que le président sortant.