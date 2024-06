Le lanceur d'alerte australien et fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été déclaré libre mercredi par la justice américaine, après avoir plaidé coupable, clôturant une saga judiciaire de plus de 14 ans. Il a quitté le tribunal pour s'envoler vers l'Australie.

«Vous pourrez sortir de cette salle d'audience en homme libre», a déclaré la juge au terme d'une rapide audience au tribunal fédéral américain de Saipan, dans les îles Mariannes du Nord. M. Assange n'aura toutefois pas le droit de retourner aux Etats-Unis sans autorisation, a précisé le ministère américain de la justice dans un communiqué.

Conformément à un accord conclu avec la justice, l'ancien informaticien âgé de 52 ans, accusé d'avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels américains dans les années 2010, a plaidé coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale.

«J'ai encouragé ma source», la militaire américaine Chelsea Manning, à l'origine de cette fuite massive, «à fournir du matériel qui était classifié», a reconnu mercredi à la barre un Julian Assange fatigué mais visiblement détendu.

Emprisonné cinq ans

Vêtu d'un costume noir et d'une cravate ocre, les cheveux gominés, M. Assange a pris ses deux avocats dans ses bras et dédicacé un livre pour un de ses soutiens, a constaté un journaliste de l'AFP.

Il a ensuite quitté le tribunal sous l'objectif des caméras, sans faire de déclaration. «Aujourd'hui est un jour historique. Il met un terme à 14 années de batailles judiciaires», s'est félicité l'une de ses avocats, Jennifer Robinson.

M. Assange a, sans tarder, pris place à bord d'un avion privé qui a quitté les îles Mariannes, un petit territoire américain du Pacifique, à destination de Canberra, la capitale australienne, où il est attendu dans la soirée.

«La priorité est à présent que Julian retrouve la santé», «il est dans un état terrible depuis cinq ans» et souhaite «être en contact avec la nature», a souligné son épouse, Stella Assange, qui a dit ne pouvoir «cesser de pleurer» de joie depuis l'annonce de la remise en liberté.

«Enormément souffert»

Julian Assange «a énormément souffert dans sa lutte pour la liberté d'expression, la liberté de la presse», a souligné Barry Pollack, son autre avocat.

«Nous croyons fermement que M. Assange n'aurait jamais dû être inculpé en vertu de la loi sur l'espionnage», a-t-il ajouté. «Le travail de WikiLeaks se poursuivra et M. Assange, je n'en doute pas, continuera avec force son combat en faveur de la liberté d'expression et de la transparence».

Pour sa comparution, le lanceur d'alerte était accompagné notamment de Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien et actuel ambassadeur à Washington.

Un seul chef d'inculpation

Le lanceur d'alerte avait quitté lundi le Royaume-Uni, où il était emprisonné depuis cinq ans, pour être jugé devant le tribunal fédéral de Saipan aux îles Mariannes, un petit territoire américain du Pacifique, après avoir accepté le principe d'un plaider-coupable.

Aux termes de cet accord, il n'était plus poursuivi que pour le seul chef «complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale». Il a été condamné à une peine de 62 mois de prison déjà couverte par les cinq années purgées en détention provisoire. Le premier ministre australien Anthony Albanese a salué mercredi un «développement bienvenu».

Appel aux dons

Mme Assange, une avocate sud-africaine, a lancé un appel aux dons pour payer les 520'000 dollars que son époux doit rembourser au gouvernement australien pour l'affrètement de l'avion qui doit l'emmener en Australie. Il n'a «pas été autorisé à emprunter un vol commercial», a-t-elle indiqué sur le réseau social X (ex-Twitter).

Le tribunal des îles Mariannes du Nord a été choisi en raison du refus de M. Assange de se rendre sur le continent américain et de la proximité du territoire avec l'Australie.

L'ONU a salué cette libération, estimant que l'affaire avait soulevé «une série de préoccupations en matière de droits humains». «Je suis reconnaissante que le calvaire de mon fils touche enfin à sa fin», a déclaré sa mère Christine Assange, dans un communiqué diffusé par les médias australiens.

175 ans de prison

L'ancien vice-président américain Mike Pence a, lui, qualifié l'accord de «fausse justice» qui «déshonore le service et le sacrifice des hommes et des femmes de nos forces armées».

Assange se battait pour ne pas être livré à la justice américaine qui le poursuivait pour avoir rendu publics à partir de 2010 plus de 700'000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Visé par 18 chefs d'accusation, il encourait jusqu'à 175 ans de prison en vertu de la loi sur l'espionnage. Chelsea Manning a été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison par une cour martiale, mais libérée au bout de sept ans après commutation de sa peine par le président Barack Obama.

