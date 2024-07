Le roi Charles III de Grande-Bretagne, à droite, serre la main de Keir Starmer après avoir invité le chef du Parti travailliste à devenir premier ministre et à former un nouveau gouvernement, suite à la victoire écrasante du Parti travailliste aux élections générales, à Londres, le vendredi 5 juillet 2024. (Yui Mok, Pool Photo via AP)

