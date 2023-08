Madonna fête ses 65 ans, méconnaissable et en petite forme

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La reine de la pop a dû annuler des concerts récemment pour raisons de santé. (archives) Covermedia

Le point fort du jour

PEOPLE: Madonna a 65 ans. Méconnaissable depuis des opérations chirurgiques l'an dernier, la reine de la pop a dû annuler des concerts récemment pour raisons de santé.

D'origine modeste, elle avait fait une entrée fracassante sur la scène de la pop dans les années 80 à New York, avec un titre qui la propulsera à la tête des charts: «Like a virgin».

Vu dans la presse

PARLEMENT: Le copinage est une réalité au Parlement. Près de 40% des 2054 parlementaires interrogés par le groupe Tamedia affirment avoir constaté des conflits d'intérêts dans leur travail à l'Assemblée fédérale. Les cas signalés ne concernent pas des délits de corruption à grande échelle, mais des infractions ou des irrégularités locales.

Les conflits d'intérêts les plus fréquents concernent trois domaines: les plus-values liées aux plans d'affectation de terrains, les commandes et subventions accordées par l'Etat et les avantages accordés à son propre groupe professionnel.

CYBERATTAQUE: La police fédérale (Fedpol) aurait traité avec peu de précaution les données de l'administration fédérale qui ont fuité en mai après la cyberattaque de l'entreprise Xplain, fournisseuse de services informatiques, selon Le Temps.

Des échanges datant de 2018 montrent que des documents contenant notamment une liste de personnes faisant l'objet d'une protection particulière ainsi que l'adresse privée de hauts fonctionnaires et conseillers fédéraux ont été envoyés par des membres de Fedpol sans chiffrement ni mot de passe à Xplain.

L'entreprise n'a pas supprimé ces données, contrairement à ce qu'exige le contrat la liant à Fedpol, qui n'a de son côté pas vérifié si Xplain s'était bien exécutée. La police fédérale indique ne pas vouloir se prononcer sur des documents spécifiques en raison des enquêtes en cours.

CARNET NOIR: L'ancien juge d'instruction Michel-Alexandre Graber, figure de la justice genevoise qui a dirigé les enquêtes Stern et Kadhafi, est décédé le 13 août à l'âge de 65 ans, a appris la Tribune de Genève. Décrit comme discret, méticuleux et inflexible, le «juge Graber», comme il était surnommé, s'est fait connaître à l'international en 2005, lorsqu'il s'est vu confier l'enquête du meurtre d'Edouard Stern à Genève.

Il s'est fait remarquer dans cette affaire hypermédiatisée en réussissant à obtenir les aveux de Cécile B, maîtresse du financier. Son nom est aussi associé à l'affaire Kadhafi, dans laquelle il a décidé, au risque de créer une crise diplomatique, d'incarcérer Hannibal Kadhafi et son épouse, accusés de maltraitance sur leurs domestiques.

PARTIS: Le PS suisse a engagé le Premier ministre kosovar Albin Kurti pour sa campagne électorale. Il doit s'exprimer en septembre lors d'une conférence-débat du parti socialiste à Zurich, indique le groupe alémanique CH Media. Le PS affirme vouloir à cette occasion s'adresser «en particulier aux personnes de la diaspora kosovare ayant un passeport suisse».

L'annonce a suscité des critiques dans les milieux bourgeois. Le coprésident du parti Cédric Wermuth avait déjà fait appel à M. Kurti pour une rencontre électorale en 2019.

PARLEMENT: La sénatrice sortante Adèle Thorens (Verts/VD) va reprendre l'enseignement à la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon. Elle a été nommée professeure associée en politiques territoriales et éthiques dans cette école qui ouvre un nouveau bachelor en génie territorial, indique Le Temps. La Vaudoise a décidé de ne pas renouveler son mandat au Conseil des Etats qu'elle avait rejoint en 2019 après avoir siégé douze ans au National.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Décès de la chanteuse de soul américaine Aretha Franklin ("Respect"). Elle était née le 25 mars 1942.

- Il y a 30 ans (1993): Décès de l'acteur britannique Stewart Granger ("Scaramouche», «Les Contrebandiers de Moonfleet», «Les Oies sauvages"). Il était né en 1913.

- Il y a 35 ans (1988): Début de la prise d'otages de Gladbeck, dans le centre de l'Allemagne, qui se soldera par trois morts.

- Il y a 55 ans (1968): Naissance du photographe allemand Wolfgang Tillmans, premier non-Britannique et photographe à recevoir le prestigieux prix Turner en 2000.

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de la chanteuse et actrice américaine Madonna ("Like a Virgin», «Material Girl», «Recherche Susan désespérément», «Dick Tracy», «Evita").

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'actrice américaine Angela Bassett ("American Horror Story», «Urgences").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance d'Annemarie Huber-Hotz, première chancelière de la Confédération suisse de 2002 à 2007.

- Il y a 90 ans (1933): Naissance de l'actrice américaine Julie Newmar ("Catwoman» dans la série télévisée «Batman» des années 1960, «Mackenna's Gold").

- Il y a 95 ans (1928): Naissance de l'actrice américaine Ann Blyth ("Le Roman de Mildred Pierce").

- Il y a 95 ans (1928): Naissance de l'acteur allemand Karl-Heinz Vosgerau ("La Clinique de la Forêt-Noire").

Le dicton du jour

«La pluie du matin réjouit le pèlerin»

ro, ats