L'incendie du collège de Bière a été minutieusement préparé

DROITS POLITIQUES: Après avoir dit oui à plusieurs reprises, le National dans sa nouvelle composition pourrait refuser mercredi l'introduction du droit de vote à 16 ans en Suisse. Malgré le vote favorable du plénum, la commission compétente tient à abandonner le projet, c'est pourquoi les députés doivent de nouveau trancher.

Le sujet divise le Parlement depuis plusieurs années. La commission pourrait obtenir gain de cause: les votes précédents ont toujours été serrés et, aux élections fédérales, les Vert-e-s et le PVL ont perdu des plumes au profit notamment de l'UDC.

CRIMINALITÉ: Les assassins mineurs devraient pouvoir être internés. Suivant le Conseil des Etats, le National devrait donner son feu vert à ce durcissement voulu par le Conseil fédéral, au grand dam de la gauche qui va tenter de s'y opposer.

La modification ne doit s'appliquer qu’aux personnes qui ont commis un assassinat après l’âge de 16 ans et qui, à la fin de la peine ou de la mesure relevant du droit pénal des mineurs, présentent un risque sérieux de commettre un nouvel assassinat. Une minorité va tenter d'étendre la possibilité d’internement à d’autres délits tels que le meurtre, les lésions corporelles graves ou le viol.

VIOLENCE DOMESTIQUE: Les femmes étrangères qui subissent des violences domestiques devraient être mieux protégées. Le Conseil des Etats devrait adopter un projet visant à renforcer la protection de ces victimes.

Actuellement, de nombreuses femmes de nationalité étrangères victimes de violences domestiques craignent de perdre leur titre de séjour en cas de séparation. Elles ne peuvent rester que si l’union conjugale a duré au moins trois ans et qu'elles sont bien intégrées. En outre, il faut apporter la preuve de violences d'une certaine intensité et d'une certaine durée.

COMMERCE MONDIAL: Les 164 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) négocient ce mercredi à Abou Dhabi sur l'un des gros morceaux de la ministérielle, la réforme de l'institution. La Suisse en a fait son chantier principal.

L'OMC doit surtout résoudre le blocage de son tribunal d'appel, rendu dysfonctionnel depuis cinq ans par les Etats-Unis. Plusieurs pays souhaitent que Washington clarifie ses exigences. En pleine année électorale, le pays garde toutes les portes ouvertes sans dévoiler ses intentions.

FOOTBALL: Les quarts de finale de la Coupe de Suisse débutent ce mercredi soir avec trois matches. Le plus attendu opposera les SR Delémont à Servette. Les Jurassiens, qui évoluent en Promotion League, rêvent d'un nouvel exploit après avoir sorti successivement Saint-Gall et Lucerne lors des tours précédents. Les autres rencontres de la soirée opposeront d'une part Bâle et Lugano, ainsi que Zurich et Winterthour de l'autre. Jeudi, le FC Sion reçoit Young Boys à Tourbillon.

INCENDIE: L'incendie qui a ravagé une aile complète du collège de Bière (VD) la semaine dernière a été minutieusement préparé. Quatre départs de feu ont été retrouvés par les enquêteurs, selon les informations de 24 Heures confirmées par des sources officielles.

Des résidus attestant la présence d'accélérateurs ont également été retrouvés. Le Ministère public ne commente pas ces révélations pour l'instant. La police avait quant à elle rapidement indiqué que la piste criminelle était privilégiée par les enquêteurs.

HOTELLERIE: La plateforme genevoise de réservation Amoma, tombée en faillite en septembre 2019, attaque le géant de la réservation touristique en ligne Expedia. L'Office cantonal des faillites de Genève, qui défend les intérêts d'Amoma, a obtenu le 1er février qu'un procès ait lieu aux Etats-Unis, indique Le Temps.

Cent millions de dollars de dommages et intérêts sont réclamés. Amoma estime que sa faillite a été provoquée par une filiale d'Expedia, Trivago, lorsqu'elle a modifié l'algorithme qui décide quelles offres sont mises en valeur sur son site.

AUTOMOBILE: Les véhicules du constructeur automobile chinois BYD devraient être disponibles à la vente en Suisse dès cet été. L'importateur officiel de la marque sera le concessionnaire automobile Emil Frey, indique son directeur au Blick. Le chef de la marque BYD en Suisse sera l'ancien responsable d'Opel Suisse, Andreas Bückmann.

On ne sait pas encore quels modèles seront proposés en Suisse. BYD, présente sur le marché depuis 2003, a récemment dépassé le constructeur automobile américain Tesla en tant que leader sur le marché des voitures électriques.

CRIMINALITÉ: Les autorités sont souvent impuissantes face au crime organisé en Suisse. Une enquête menée l'année dernière par l'Office fédéral de la police (Fedpol) a montré que le crime organisé n'était pas sous contrôle, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. Les autorités policières, les ministères publics, les offices de migration et les autorités fiscales, entre autres, ont participé à cette enquête. Le «constat alarmant» de l'enquête contraste avec l'opinion publique et la relative passivité face à cette forme de criminalité, écrivent les auteurs de l'étude.

- Il y a un an (2023): Une collision frontale entre deux trains fait au moins 57 morts à Tempé, dans le centre de la Grèce, sur la ligne entre Athènes et Thessalonique.

- Il y a 5 ans (2019): Second sommet entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Hanoï. Il se conclut par un échec, les deux chefs d'Etat quittant précipitamment le lieu de la réunion. «Parfois, il faut simplement partir», a déclaré Donald Trump.

- Il y a 65 ans (1959): Pour la première fois, un criminel est arrêté aux Etats-Unis à l'aide d'un portrait-robot.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du footballeur allemand Sepp Maier, «le gardien du siècle». Il a été sacré champion d'Europe en 1972 et du monde en 1974 avec la Mannschaft.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'actrice américaine Kelly Bishop ("Gilmore Girls").

- Il y a 85 ans (1939): Décès du romaniste suisse Andri Augustin, qui s'est engagé pour la préservation et la documentation de la langue romanche. Il était né en 1876.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de l'architecte et designer américano-canadien Frank Owen Gehry (musée Guggenheim à Bilbao, Walt Disney Concert Hall à Los Angeles).

«Gelée du jour Sainte-Honorine, rend toute la vallée chagrine»

