Logiciel malveillant: quand les brosses à dents lancent des cyberattaques!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Ce n'est pas de la science-fiction: des criminels ont détourné des brosses à dents électriques pour lancer des cyberattaques. (image d'illustration) Imago

Les points forts du jour

AGRICULTEURS: Les agriculteurs français ont prévu de poursuivre leurs manifestations dans tout le pays, tandis que leurs homologues espagnols ont annoncé mardi rejoindre le mouvement européen.

En Suisse, pas d'action choc, même si des mouvements symboliques restent possibles prochainement. Pour mémoire, une pétition a été lancée mardi à l'initiative notamment des Romands de l'Union suisse des paysans et des Chambres agricoles de Suisse romande, bien que la situation en Suisse ne soit pas comparable à celle du grand voisin hexagonal.

UKRAINE: La Cour internationale de justice (CIJ) rend son verdict sur une plainte déposée par l'Ukraine contre la Russie. Kiev accuse Moscou d'être un Etat «terroriste» pour avoir soutenu pendant des années les rebelles séparatistes dans l'est ukrainien depuis 2014. A ses yeux, la Russie a enfreint les conventions de l'ONU sur le financement du terrorisme et sur les discriminations raciales. Des accusations rejetées par Moscou.

Vu dans la presse

CYBERCRIMINALITE: Des criminels ont détourné des brosses à dents électriques pour lancer des cyberattaques. Ils auraient installé un logiciel malveillant sur trois millions de ces appareils programmés avec Java, écrivent les titres du groupe alémanique CH Media.

Il suffirait d'une seule instruction pour que les brosses à dents appellent toutes en même temps le site web d'une entreprise suisse, qui se retrouverait alors paralysé pendant quatre heures. «Cet exemple digne d'un scénario hollywoodien s'est réellement produit», écrivent les journalistes du groupe.

EGLISE CATHOLIQUE: Plusieurs membres haut-valaisans du diocèse de Sion n'ont toujours pas donné leur extrait de casier judiciaire, comme l'exige la charte contre les abus sexuels établie en novembre. Onze d'entre eux n'ont pas fourni leur extrait de casier judiciaire spécial et neuf agents pastoraux n'ont pas donné leur extrait de casier simple, écrit Le Nouvelliste. Et sept personnes, quatre curés ou diacres et trois laïques, n'ont pas signé la charte.

Le document prévoit que dès le 1er février, l'Etat du Valais puisse procéder à des contrôles externes afin de vérifier la bonne tenue des dossiers. «Si nécessaire, nous déciderons alors d'éventuelles mesures de correction», indique le conseiller d'Etat Frédéric Favre.

ENSEIGNEMENT – GE: Les enseignants genevois menacent de faire grève. Un préavis pour une semaine de grève dès lundi dans les cycles d'orientation (qui concernent les élèves âgés de 12 à 15 ans) a été déposé par la Fédération des associations des maîtres du cycle d'orientation (Famcom), écrit la Tribune de Genève.

Le syndicat dénonce la volonté du Conseil d'Etat d'augmenter de deux périodes hebdomadaires le temps d'enseignement dès 2027 et exige le gel de cette mesure. Les partisans d'une hausse du temps d'enseignement relèvent que les enseignants du Cycle à Genève sont ceux qui dispensent le moins de leçons en Suisse: 22 leçons en moyenne, contre 28 en moyenne suisse.

CLIMAT: Les Vert-e-s et les socialistes ont atteint le nombre suffisant de signatures pour déposer leur initiative commune pour la création d'un fonds destiné à la préservation du climat. Pas moins de 105'000 signatures seront déposées auprès de la Chancellerie fédérale le 22 février, indique Le Temps.

La population pourrait être amenée à se prononcer sur ce texte au printemps ou à l'automne 2026. L'initiative, soutenue notamment par le Parti évangélique, prévoit que la Confédération soutienne les projets climatiques par le biais d'un fonds de plusieurs milliards de francs.

DEFENSE: Pas moins de 4007 hommes se sont libérés du service militaire suisse en passant une journée en France au cours des cinq dernières années. Pour les doubles nationaux franco-suisses, les obligations militaires sont remplies après une journée d'information en France, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Les hommes à la double nationalité franco-suisse ne doivent pas payer de taxe d'exemption de l'obligation de servir et en cas de mobilisation, ils devraient s'engager pour la France.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 31.01.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): Visite à Berne du leader palestinien Yasser Arafat. Le chef de l'OLP remercie le président de la Confédération Otto Stich et le conseiller fédéral Flavio Cotti du soutien apporté par la Suisse dans le processus de paix israélo-palestinien.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'actrice américaine Kelly Lynch ("La P'tite arnaqueuse").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'acteur allemand Uwe Kockisch (l'inspecteur Brunetti des adaptations télévisées des romans de Donna Leon).

- Il y a 80 ans (1944): Décès de l'écrivain français Jean Giraudoux.

Le dicton du jour

«Janvier sec et beau remplit cuves et tonneaux»

ro, ats