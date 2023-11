Aide suisse de 5 milliards de francs pour l'Ukraine

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le soleil se couche sur un bâtiment détruit à Izyum, en Ukraine. Les troupes russes sont entrées en Ukraine en février 2022, déclenchant un conflit qui a provoqué des destructions et une crise humanitaire. KEYSTONE

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: La commission de sélection du parti socialiste termine ce samedi son évaluation des candidats à la succession d'Alain Berset. Six candidats se sont annoncés, dont une femme, la conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann, et un Romand, le conseiller national vaudois Roger Nordmann. Le ticket définitif sera annoncé le 25 novembre. L'élection du remplaçant ou de la remplaçante d'Alain Berset se tiendra le 13 décembre.

FOOTBALL: Après un début de saison difficile, Servette a remonté le peloton avec quatre victoires consécutives. Samedi à 20h30, les Genevois, qui occupent la 4e place, affronteront à l'extérieur le leader Zurich dans le cadre de la 13e ronde de Super League. Les Zurichois ont connu une petite baisse de régime, enregistrant deux matchs nuls, un contre les Young Boys et l'autre contre Stade Lausanne-Ouchy. Deux autres matchs sont au programme samedi. Les Young Boys affronteront Winterthour et Lausanne-Sport le FC Lugano dès 18h00.

DIPLOMATIE: Le Premier ministre australien Anthony Albanese entame samedi un voyage en Chine, signe du réchauffement des relations bilatérales après des années plus tumultueuses en raison de différends économique et politique. M. Albanese, dont le déplacement à Pékin et Shanghai durera quatre jours, est le premier dirigeant australien à se rendre en Chine depuis 2016.

Vu dans la presse

UKRAINE: La Suisse pourrait débloquer un fonds spécial d'au moins 5 milliards de francs pour l'Ukraine. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) tente de convaincre les autres ministères pour que ce fonds étalé sur 10 ans et qui devrait rester en deçà de la barre des 10 milliards voit le jour, indique Le Temps. Le dernier mot reviendra au Conseil fédéral. Bien que favorable à une aide généreuse pour l'Ukraine, les ONG telles qu'Alliance Sud, craignent que le DFAE ne doive puiser dans les budgets dédiés à la coopération internationale avec d'autres régions du monde pour assurer ce financement.

RETRAITE: Des parlementaires de gauche et de droite veulent mettre fin à l'obligation pour les héritiers de rembourser les prestations complémentaires du défunt. La commission sociale du Conseil nationale demande au Conseil fédéral de supprimer la clause forçant un remboursement partiel en cas de fortune restante, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Le but est d'éviter les cas où les héritiers doivent s'endetter pour rembourser les prestations complémentaires. Actuellement, pas moins de 350'000 retraités dépendent de cette aide.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): Le démocrate Barack Obama est élu président des Etats-Unis.

- Il y a 15 ans (2008): Décès de l'écrivain et réalisateur américain Michael Crichton ("Jurassic Park"). Il était né le 23 octobre 1942.

- Il y a 25 ans (1998): Décès de Marion Donovan, architecte américaine et inventeure des couches jetables. Elle était née le 15 octobre 1917.

- Il y a 60 ans (1963): Naissance de l'humoriste et imitateur français Nicolas Canteloup.

Le dicton du jour

«A la Saint-Charles, la gelée parle»

ro, ats