«Saint-Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard emmitouflé», dit le dicton de ce 12 octobre... et la météo confirme! imago images / Mint Images

Les points forts du jour

SANTE: Alors que le Parlement a adopté en septembre le contre-projet indirect à l'initiative du Centre «Pour des primes plus basses», celui-ci doit se prononcer jeudi sur les suites qu'il entend donner à son texte. L'initiative a été déposée en 2020 pour faire face aux primes maladies de plus en plus élevées.

Vu dans la presse

ENVIRONNEMENT: Le contrôle des véhicules diesel prend du retard. Une nouvelle méthode avait été instaurée au début de l'année afin de mieux déceler les insuffisances dans les dispositifs antipollution. La plupart des services des automobiles cantonaux, en charge de ces contrôles, ont démarré les tests avec des mois de retard, indique La Liberté.

Et les contrôles ne sont pas toujours faits de manière systématique, comme requis par la loi. En Suisse, environ 180'000 véhicules diesel circulent avec des filtres défectueux, laissant échapper chaque année 72 tonnes de microparticules nocives pour la santé.

JUSTICE: La section genevoise du TCS saisit le Tribunal fédéral contre des bandes cyclables installées à Genève au début de la pandémie pour favoriser la mobilité douce. Le TCS Genève a fait appel contra la décision de la Chambre administrative genevoise qui a, en deuxième instance, validé les pistes, a appris la Tribune de Genève.

Le TCS estime que ces pistes cyclables rallongent le temps de circulation des voitures sur le tronçon où elles se trouvent.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): L'Assemblée générale de l'ONU condamne les annexions russes en Ukraine comme étant contraires au droit international. Une résolution en ce sens est adoptée par 143 des 193 Etats membres, cinq pays votent contre et 35 s'abstiennent.

- Il y a 25 ans (1998): Décès de l'acteur Bernhard Minetti, monstre sacré du théâtre allemand. Il était né en 1905.

- Il y a 80 ans (1943): Naissance du footballeur et entraîneur Jakob «Köbi» Kuhn, ancien coach de l'équipe nationale suisse. Il est décédé le 26 novembre 2019.

Le dicton du jour

«Saint-Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard emmitouflé»

ro, ats