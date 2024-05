blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Cour pénale de Bâle-Ville rend son jugement jeudi à 16h00 dans le procès d'un ex-chef présumé des Hells Angels (archives). sda

ATS

Les points forts du jour

BUDGET: Après le National, c'est au tour du Conseil des Etats de se pencher jeudi sur le supplément au budget 2024 de la Confédération. Comme la chambre du peuple, celle des cantons devrait avaliser un soutien accru à l'Euro de football féminin organisé en Suisse en 2025. Le soutien fédéral devrait passer à 15 millions de francs, contre 4 décidé par le Conseil fédéral. Les sénateurs devraient en revanche donner un coup de canif dans le crédit pour l'asile. Ils proposent de faire passer les dépenses d'exploitation des centres fédéraux pour requérants d'asile de 239 à 176,3 millions de francs. La gauche entend s'opposer à cette coupe.

JUSTICE: La Cour pénale de Bâle-Ville rend son jugement jeudi à 16h00 dans le procès d'un ex-chef présumé des Hells Angels. Le Turc, âgé de 36 ans, est accusé d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment d'argent, de viol, d'actes sexuels avec des enfants et de corruption de surveillants de prison. Il aurait notamment escroqué deux membres de l'équipe de Suisse de football. Le ministère public a réclamé 16 ans de prison contre le suspect. La défense a demandé que la peine ne dépasse pas cinq mois, faute de preuves, selon elle.

UKRAINE: L'OTAN se réunit jeudi et vendredi à Prague sous la pression de certains de ses membres, notamment la France, qui veulent autoriser l'Ukraine à frapper le sol russe avec les armes que les alliés lui fournissent. Cette réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l'alliance militaire est destinée également à trouver des armes et des munitions pour l'Ukraine, en particulier des systèmes de défense antiaérienne, en pleine offensive russe autour de Kharkiv.

ESPAGNE: Une loi d'amnistie très controversée en faveur des indépendantistes condamnés ou poursuivis pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne de 2017 sera définitivement adoptée jeudi par le Parlement espagnol. Le texte ouvre la voie au retour de Carles Puigdemont, le président régional catalan de l'époque qui s'était réfugié en Belgique après l'échec de la tentative de sécession. Les députés ont déjà adopté cette mesure en mars, mais le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite, y a mis son veto deux mois plus tard, renvoyant le texte à la chambre basse, qui aura donc le dernier mot.

Vu dans la presse

CYBERCRIMINALITÉ: Une nouvelle arnaque utilisant un courrier postal et un code QR se répand en Suisse, rapporte jeudi Le Temps, qui relaie un avertissement de PostFinance. Des escrocs utilisent le nom de la filiale de La Poste pour envoyer par courrier des lettres d'hameçonnage, intitulées «réactivation de votre accès e-banking nécessaire» et contenant un code QR qui renvoie à un site frauduleux. La missive est personnalisée, affichant notamment le numéro de la carte PostFinance du destinataire. La victime qui a scanné le code QR est dirigée vers un site en ligne appartenant prétendument à PostFinance, mais créé en réalité par des pirates informatiques dans le but de récupérer un maximum de données pour voler de l'argent.

COMMERCE: L'association des commerces de détail en Suisse, la Swiss Retail Federation, a déposé une plainte contre Temu Suisse auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), accusant la société chinoise de pratiques commerciales déloyales, relatent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Swiss Retail pointe «des publicités illégales avec des rabais en pourcentage et des prix barrés» ainsi que des réclames trompeuses. L'association reproche aussi à Temu d'induire en erreur sur la disponibilité des offres, soulignant que «même les nouvelles offres sont généralement accompagnées de la mention 'presque épuisé'» ou affichant une quantité d'articles encore disponibles très basse.

RESPONSABILITÉ: L'adoption la semaine dernière d'une directive plus stricte sur la responsabilité des entreprises en matière environnementale et de droits de l'homme par l'Union européenne (UE) va avoir des répercussions en Suisse, indique jeudi la Neue Zürcher Zeitung. Le texte s'applique en effet également aux sociétés commerciales des pays tiers, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 450 millions d'euros. Une étude de la Confédération suisse estimait en 2023 qu'entre 160 et 260 firmes suisses seraient être concernées par la directive. Mais elles devraient être beaucoup plus nombreuses, car les entreprises directement impactées répercutent les prescriptions européennes sur leur chaîne d'approvisionnement. Selon le journal, entre 10'000 à 50'000 entreprises suisses pourraient ainsi être touchées.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): le Conseil fédéral décide que le 1er août sera un jour férié national et payé, suite à l'approbation d'une initiative populaire en ce sens.

- Il y a 50 ans (1974): naissance du rappeur américain Big L, vétéran de la scène hip-hop underground. Il est assassiné le 15 février 1999.

- Il y a 60 ans (1964): naissance du musicien américain Tom Morello, guitariste du groupe Rage Against The Machine.

Le dicton du jour

«Si le dicton dit vrai, méchante femme s'épouse en mai».

