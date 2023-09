blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

UKRAINE: Le président russe Vladimir Poutine reçoit à la mi-journée son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi. La question du transport international des céréales tant ukrainiennes que russes, vitales pour l'approvisionnement alimentaire des pays pauvres, seront au coeur de l'entretien.

La Turquie parrainait avec l'ONU l'accord dont Moscou s'est retirée en juillet, exigeant que les Occidentaux allègent les sanctions entravant ses exportations de céréales et d'engrais.

COMMUNES: Trois membres de la Municipalité de Corcelles-près-Concise ont démissionné en raison de relations interpersonnelles compliquées. L'Exécutif de cette commune nord-vaudoise, ne comptant désormais plus que deux membres depuis le 1er septembre, ne peut donc plus prendre de décisions, faute de quorum, écrit le 24 Heures.

Le Conseil d'Etat vaudois doit nommer un curateur par intérim pour que la Municipalité puisse à nouveau siéger et délibérer valablement. Corcelles-près-Concise fonctionnera donc avec un municipal de substitution au moins jusqu'à l'élection complémentaire agendée au 26 novembre.

FORMATION: La Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud est épinglée pour son climat de travail «toxique». Huit personnes, sur un peu plus de 20 employés dans les unités communication et ressources humaines, ont quitté leur poste entre juin et septembre, indique le 24 Heures. Plusieurs collaborateurs dénoncent une gouvernance «maltraitante» où une forme «d'autoritarisme» règne.

Des formateurs dénoncent également une communication «opaque» et un manque de reconnaissance de la part de la direction. Contactée, celle-ci affirme que les services sont en «parfait état de fonctionnement» et que les chiffres de renouvellement du personnel se situent dans la norme. Le Canton, qui assure la surveillance des hautes écoles, dit suivre la situation de près.

PROTECTION DES ANIMAUX: Nouveau rebondissement dans les bisbilles au sein de La Protection suisse des animaux. Deux procureurs de la division des délits économiques de Bâle ont lancé une procédure d'enquête policière visant des anciens et actuels membres du comité en raison d'incohérences financières, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media.

Cette décision intervient après le dépôt d'une plainte pénale par deux membres du comité directeur, la conseillère nationale Martina Munz (PS/SH) et l'agronome de l'EPFZ Michel Roux. Une gestion déloyale, des opérations immobilières douteuses, un détournement de dons ainsi que des remboursements de notes de frais excessifs y seraient dénoncés. Les deux membres ont été suspendus, a-t-on appris dimanche.

- Il y a 25 ans (1998): Fondation de l'entreprise Google par Larry Page et Sergey Brin.

- Il y a 25 ans (1998): Libération de prison du jardinier Omar Raddad condamné pour le meurtre en 1994 de Ghislaine Marchal ("Omar m'a tuer").

- Il y a 45 ans (1978): Naissance de l'acteur américain Wes Bentley ("American Beauty").

- Il y a 60 ans (1963): Une Caravelle de Swissair s'écrase près de Dürrenäsch (AG), tuant 80 personnes, dont 43 habitants de Humlikon, un village zurichois de 200 habitants. L'avion était en route de Zurich vers Rome via Genève lorsqu'un incendie s'est déclaré à bord. Les victimes ont laissé derrière elles 39 orphelins.

- Il y a 60 ans (1963): Mort de Robert Schuman, l'un des «pères» de l'Europe.

- Il y a 135 ans (1888): George Eastman fait enregistrer le nom «Kodak» comme nom de marque pour son film en rouleau, ainsi qu'un brevet pour son appareil photo à film en rouleau.

- Il y a 405 ans (1618): Entre 1000 et 2000 personnes perdent la vie dans un éboulement à Piuro/Plurs dans le Val Bregaglia (GR).

«Septembre humide, pas de tonneau vide»

