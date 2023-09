Voici les branches qui séduisent les nouveaux étudiants à l'uni en Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le point fort du jour

PROCES: Le procès d'un ancien membre d'une unité d'intervention rapide du président bélarusse Alexandre Loukachenko débute mardi à Saint-Gall. L'homme est accusé d'avoir participé aux disparitions forcées de trois opposants politiques majeurs en 1999. Ce procès, «historique» selon des ONG, sera le premier en Suisse au titre de la compétence universelle pour disparition forcée.

Vu dans la presse

FORMATION: Les filières universitaires attirant désormais le plus les étudiants de première année sont celles des sciences exactes, naturelles et techniques, rapporte mardi Le Temps.

L'informatique se classe en tête, avec une hausse de 48% de nouveaux inscrits en cinq ans. Viennent ensuite le génie mécanique (+27%), les communications et mass-media (+24%), la médecine dentaire (+20%) et, ex aequo en cinquième position, les sciences naturelles pluridisciplinaires, l'architecture et la physique (+19%). Les sciences humaines et sociales ont en revanche moins la cote. Au total, 170'000 étudiants sont inscrits dans les universités suisses.

EGLISE CATHOLIQUE: Le chargé de prévention de l'évêché de Coire, Stefan Loppacher, appelle mardi dans le Blick la Confédération à nommer un délégué indépendant pour les questions d'abus sexuels dans les institutions. Ce délégué devrait, selon lui, surveiller de près l'Eglise catholique et vérifier si les annonces sont suivies d'actes.

«Sans le soutien de l'Etat, l'Eglise n'y arrivera pas», estime M. Loppacher. «Les évêques ont eu 20 ans pour aller de l'avant dans le travail de prévention. Ils ont beaucoup trop peu utilisé ce temps». Un tel poste existe déjà en Allemagne, ajoute le responsable.

CLIMAT: La climatologue vaudoise Sonia Seneviratne, membre du GIEC et professeure à l'EPFZ, propose mardi dans La Liberté, Le Courrier, ArcInfo et Le Nouvelliste de créer une troisième chambre au Parlement fédéral pour faire avancer la cause climatique.

Selon elle, le conseil d'administration fonctionne comme un comité. Elle assure en outre avoir travaillé de manière très intensive et en bonne intelligence avec le directeur de la FINMA, Urban Angehrn, qui a annoncé sa démission, invoquant des raisons de santé.

UKRAINE: Les entreprises des pays jugés «inamicaux» par Moscou, un groupe dont fait partie la Suisse, ont réalisé l'an dernier des bénéfices de 18 milliards de dollars en Russie, selon les données de la Kyiv School of Economics publiées par le Financial Times et reprises mardi par la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Les entreprises n'ont cependant pas accès à l'argent, car Moscou interdit le versement de dividendes à la société mère. Ce sont les firmes américaines qui ont réalisé les plus gros bénéfices, avec 4,9 milliards de dollars. Suivent les groupes allemands, autrichiens et suisses.

RÉGULATEUR: La présidente de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Marlene Amstad, se défend mardi dans la Neue Zürcher Zeitung contre les reproches de son style de direction. «Je suis très étonnée de ce qui est parfois diffusé à mon sujet. C'est diamétralement opposé à ce qui est important pour moi et à mon style».

Composé de personnalités tirées au sort, ce Conseil de l'avenir aurait un droit de veto sur les décisions du Parlement soumises au référendum. Il pourrait également faire des propositions qui s'apparenteraient à des initiatives. «Nous sommes dans une situation de crise», souligne Mme Seneviratne. Or, les politiciens, réélus tous les quatre ans, «ont tendance à privilégier les décisions qui ont un impact rapide».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): les représentants de la Confédération signent le contrat avec le gouvernement américain pour l'acquisition de 36 avions de combat F-35A.

- Il y a un an (2022): funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II à Londres.

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'acteur britannique Jeremy Irons ("Lolita», «Le Mystère von Bülow», «Fatale").

- Il y a 90 ans (1933): naissance de l'acteur et musicien écossais David McCallum ("La Grande Evasion», «Des agents très spéciaux», «NCIS").

- Il y a 130 ans (1893): les femmes obtiennent pour la première fois le droit de vote en Nouvelle-Zélande.

- Il y a 135 ans (1888): le premier concours de beauté européen se déroule à Spa (Belgique).

Le dicton du jour

«A Sainte-Emilie, luzerne à pleine faucille».

st, ats