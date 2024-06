Surveillance: dans la commune de Birmensdorf, les enfants seront «pucés»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un projet-pilote mené à l'école primaire de Birmensdorf (ZH) vise à surveiller les mouvements des élèves avec une montre connectée. (image d'illustration) IMAGO/Panthermedia

ATS

Les points forts du jour

BUDGET: Dans le contexte du déficit structurel des finances fédérales, le Conseil national devrait soutenir mardi une réduction de la contribution annuelle de la Confédération à l'assurance-chômage de 1,25 milliard de francs, sans conséquence pour les prestations, selon le Conseil fédéral. La gauche craint à l'inverse un affaiblissement de l'assurance-chômage à long terme.

CULTURE: Le Conseil des Etats débat mardi du budget 2025-2028 pour la culture. Une enveloppe de 987,9 millions est en jeu. Quelque 210 millions sont dédiés au cinéma, 187 millions à Pro Helvetia et 139 millions au Musée national suisse. La commission préparatoire propose d'allouer 2 millions de plus à l'encouragement de la culture, soit 159 millions. Le dossier est peu contesté.

INDE: Les résultats des élections législatives indiennes doivent être annoncés mardi. Si la victoire du parti nationaliste hindou BJP du premier ministre Narendra Modi ne fait guère de doute, les spéculations portent sur son ampleur. Les dirigeants du parti ont assuré publiquement qu'ils remporteraient une majorité des deux tiers à la chambre basse.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse de football dispute mardi soir à Lucerne dès 20h15 le premier de ses deux matches de préparation avant la phase finale de l'Euro 2024. La sélection helvétique, dirigée par Murat Yakin, sera opposée à l'Estonie. Le 17e championnat d'Europe de football se déroule du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. La Suisse est dans le groupe de l'Allemagne avec l'Ecosse et la Hongrie.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. L'objectif de cette journée est de reconnaître la douleur des enfants du monde entier qui sont victimes d'abus physiques, mentaux et émotionnels. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SURVEILLANCE: Un projet-pilote mené à l'école primaire de Birmensdorf (ZH) vise à surveiller les mouvements des élèves avec une montre connectée, rapporte mardi Le Temps. L'objectif est d'optimiser le service à la cantine, d'améliorer la ponctualité et la sécurité des enfants, mais aussi de simplifier le quotidien de l'établissement scolaire.

Approuvé par la commission scolaire de la commune, le projet doit commencer le 10 juin avec un échantillon de classes jusqu'aux vacances d'été. Il sera étendu à toutes les classes entre les vacances d'été et celles d'automne. Les parents opposés au puçage de leur enfant ont l'option d'en exclure leur progéniture.

RETRAITES: Le «oui» des Suisses à la 13e rente AVS ne résout pas les problèmes, avertit mardi la présidente de Pro Senectute Eveline Widmer-Schlumpf dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le nombre de rentiers ayant besoin d'aide va, certes, diminuer grâce à la rente supplémentaire, mais il est encore trop important, note l'ancienne conseillère fédérale.

Entre 50'000 et 100'000 retraités ne peuvent pas survivre sans les prestations complémentaires, ajoute-t-elle. Au regard de la hausse du coût de la vie, une adaptation automatique des prestations complémentaires est nécessaire, estime Mme Widmer-Schlumpf.

BANQUES: Le nouveau chef de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Stefan Walter, dit dans la Neue Zürcher Zeitung de mardi attendre des établissements financiers qu'ils l'informent de manière proactive des évolutions susceptibles d'affecter la stabilité. «J'exige un accès complet et non filtré à toutes les informations».

M. Walter veut voir la banque telle qu'elle est, afin d'éviter aux contribuables de devoir intervenir en cas de crise. En cas de non-coopération, des contrôles seront effectués sur place, avertit le nouveau directeur de la FINMA.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de l'écrivaine et auteure de pièces de théâtre zurichoise Ruth Schweikert à 57 ans des suites d'un cancer. Elle avait notamment remporté le prix de la fondation Schiller suisse en 1999, le prix artistique de la ville de Zurich et le prix suisse de littérature en 2016.

- Il y a 20 ans (2004): la cour d'assises du canton de Zurich condamne l'éco-terroriste grison Marco Camenisch à huit ans de réclusion pour l'assassinat d'un douanier en 1989 à Brusio (GR). Il sera libéré le 10 mars 2017.

- Il y a 35 ans (1989): répression des manifestations de la place Tiananmen par le régime chinois.

- Il y a 80 ans (1944): les troupes alliées libèrent Rome.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du chanteur et documentariste français Antoine ("Les élucubrations d'Antoine").

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur et doubleur vocal français Patrick Préjean.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de la chanteuse et actrice américaine Michelle Phillips, membre fondateur du groupe The Mamas and the Papas ("California Dreamin'").

Le dicton du jour

«En juin, brume obscure trois jours seulement dure».

ro, ats