Le Tribunal fédéral se réunit mardi matin en audience publique afin de déterminer si une étudiante dyslexique a droit à un temps supplémentaire lors des examens de médecine vétérinaire. L'Université de Berne a refusé sa demande lors de la session de juillet 2021. (image d'illustration) Imago

Les points forts du jour

JUSTICE: Le Tribunal fédéral décidera mardi en audience publique si une étudiante souffrant de dyslexie a droit à un supplément en temps lors de l'examen d'admission aux études en médecine vétérinaire. L'Université de Berne a refusé sa demande et la candidate a fait recours avec le soutien de l'association Inclusion Handicap.

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Viola Amherd boucle une visite de plusieurs jours en Italie et au Vatican. Après le président italien Sergio Mattarella, la Première ministre Giorgia Meloni et le pape François, elle rencontre encore le ministre italien de la défense Guido Crosett.

MUSIQUE: Les amateurs de musique pourront assister mardi soir à la première demi-finale du Concours Eurovision de la chanson à Malmö en Suède. La Suisse devra attendre la seconde demi-finale jeudi soir pour connaître le sort qui sera réservé au candidat biennois Nemo, pressenti comme un vainqueur possible.

FOOTBALL: Les demi-finales retour de la Ligue des champions se déroulent cette semaine. Mardi soir, le PSG accueille Dortmund dès 21h au Parc des Princes avec un but de retard à combler. Vainqueur 1-0 sur sa pelouse mercredi dernier, le Borussia peut s'attendre à souffrir face à une attaque parisienne emmenée par Kylian Mbappé. Un deuxième «clean sheet» de son gardien international suisse Gregor Kobel assurerait une place en finale au BVB.

Vu dans la presse

VATICAN: Les femmes pourraient être membres de la Garde suisse au Vatican dès 2030. Les Fondations de la Garde et de la Caserne, veulent agir en ce sens, a déclaré le président de la Fondation de la Garde Jean-Pierre Roth dans les titres du groupe alémaniques CH Media. La construction d'un nouveau logement pour les futures recrues pourrait démarrer d'ici deux ans et l'inauguration avoir lieu en 2030. La décision finale revient toutefois au pape, qui serait favorable à une telle ouverture.

PROCHE-ORIENT: Le Conseil fédéral devra trancher sur le financement de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Consultée lundi, la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats s'abstient de toute recommandation sur ce point, indique Le Temps. Elle renvoie ainsi la balle au gouvernement, qui pourrait éventuellement trancher ce mercredi.

Les sept ministres sont divisés et Ignazio Cassis risque fort de devoir jouer les arbitres, écrit le journal. Alors que la plupart des pays donateurs occidentaux ont repris leur financement de l'agence onusienne, les fonds suisses sont toujours bloqués. Les paiements ont été suspendus suite à des accusations d'implication terroriste proférées par Israël.

RUSSIE: La société russe spécialisée dans la reconnaissance faciale Toloka s'est installée à Lucerne l'année dernière. «Nous avons choisi la Suisse parce qu'il y a ici une jurisprudence qui permet ce type de business», a indiqué un porte-parole aux titres alémaniques du groupe Tamedia.

Les entreprises russes qui aident l'appareil de sécurité à Moscou à reconnaître les visages des opposants ne sont pas sanctionnées en Suisse, écrivent les journaux Tamedia. En revanche, elles le sont dans l'Union européenne. Toloka serait en train de prendre ses distances avec la maison-mère, le moteur de recherche russe Yandex, accusé de servir la propagande du Kremlin. Les deux entreprises se partageraient actuellement le bureau à Lucerne.

BANQUES: L'établissement zurichois TradeXBank n'est plus sous sanctions américaines et peut donc à nouveau effectuer des transactions en dollars. Les Etats-Unis ont retiré lundi l'ex-filiale suisse du groupe bancaire russe Sberbank de leur liste d'entités proches du pouvoir russe, indiquent Le Temps et la NZZ.

La banque, rachetée en 2022 par l'entrepreneur genevois Abdallah Chatila, faisait l'objet de sanctions américaines depuis 2014, lors de l'invasion de l'Ukraine. Spécialisée dans le financement des matières premières, elle pâtissait de son impossibilité d'utiliser le dollar, la monnaie reine dans ce domaine.

CINEMA: L'un des producteurs de la série «Winter Palace», coproduite par la RTS et Netflix, a été écarté à la suite d'un signalement émis par une jeune femme employée sur le plateau. Plusieurs sources évoquent un «comportement inapproprié», indiquent les titres romands du groupe Tamedia, qui sont revenus sur une information publiée dimanche sur le site romand l'Impertinent.

L'incident s'étant produit le 10 octobre n'a pas fait l'objet d'une plainte auprès de la justice et le producteur impliqué s'est retiré de lui-même du tournage, qui a duré d'octobre 2023 à mars 2024. Celui-ci se refuse à tout commentaire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): La Turquie abolit la peine de mort.

- Il y a 30 ans (1994): La police norvégienne retrouve le tableau «Le Cri» d'Edvard Munch dans un hôtel. La toile avait été volée le 12 février précédent à la galerie nationale d'Oslo.

- Il y a 70 ans (1954): Chute du camp retranché français de Dien Bien Phu en Indonchine.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de la réalisatrice américaine Amy Heckerling ("Allô maman, ici bébé», «Clueless").

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'artiste belge Philippe Geluck, le «père» du «Chat».

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du musicien vénézuélien José Antonio Abreu, fondateur du réseau national d’orchestres d’enfants «El Sistema». Il a reçu le prix Nobel alternatif en 2002. Il est décédé le 24 mars 2018.

- Il y a 200 ans (1824): Première exécution de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven, avec son «Ode à la joie».

Le dicton du jour

«Plus mai est chaud, plus l'an vaut»

