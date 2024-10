Dans cette entreprise neuchâteloise, on timbre pour aller aux toilettes!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Timbrer pour toutes les pauses au travail, même pour aller aux toilettes, peut paraître antisocial, «mais c'est égalitaire», estime dans Le Temps de mercredi Joris Engisch, patron de l'entreprise horlogère neuchâteloise Jean Singer et Cie.

Les points forts du jour

UKRAINE: La visite officielle du premier ministre ukrainien Denys Chmygal mercredi à Berne a été annulée «pour des raisons de force majeure», a indiqué mardi soir le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sans plus de détails. Une délégation ukrainienne participera par contre comme prévu à la conférence sur le déminage humanitaire en Ukraine qui se tient jeudi et vendredi à Lausanne. Le premier ministre ukrainien devait notamment rencontrer la présidente de la Confédération Viola Amherd. Il devait ensuite ouvrir jeudi la réunion sur le déminage.

INTEMPÉRIES: Le Parlement valaisan se réunit mercredi pour une session spéciale dédiée aux intempéries et à la troisième correction du Rhône. Le plénum devra notamment se prononcer sur l'instauration d'une commission d'enquête parlementaire (CEP) afin de faire la lumière sur les raisons des retards et des blocages ayant empêché la mise en oeuvre des travaux de correction du Rhône à Sierre-Chippis.

ROYAUME-UNI: Une proposition de loi en vue d'une légalisation de l'aide à mourir sera déposée mercredi à la chambre des Communes britannique, puis débattue à fin novembre, près de dix ans après une tentative qui avait été largement rejetée. Le suicide assisté est illégal en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, où il fait encourir une peine de 14 ans de prison en cas d'aide ou d'incitation. En Ecosse, il n'est pas criminalisé en tant que tel, mais une personne aidant quelqu'un à mourir peut être poursuivie pour homicide volontaire.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Les agriculteurs du monde entier produisent suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population mondiale, mais la faim persiste. Jusqu'à 733 millions de personnes sont confrontées à la faim en raison de conflits, de chocs climatiques répétés et de ralentissements économiques. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

EMPLOI: Timbrer pour toutes les pauses au travail, même pour aller aux toilettes, peut paraître antisocial, «mais c'est égalitaire», estime dans Le Temps de mercredi Joris Engisch, patron de l'entreprise horlogère neuchâteloise Jean Singer et Cie, dont la pratique a été validée il y a quelques jours par le Tribunal cantonal neuchâtelois.

«Cela permet finalement à chacun de prendre son temps pour faire ce qu'il veut», ajoute-t-il, soulignant que certains employés passent plus de temps que nécessaire aux toilettes en raison du téléphone portable.

La mesure, qui «date d'il y a environ 30 ans», avait été introduite quand les bureaux sont devenus non-fumeurs, explique-t-il. A la place de prendre une pause pour aller fumer à l'extérieur, certains trichaient en fumant dans les toilettes, poursuit M. Engisch.

CFF: Le chantier de la gare de Lausanne prend encore du retard, révèle le journal 24 Heures mercredi. L'excavation de la place de la gare et les ancrages de l'édifice débuteront avec au moins une année de retard sur le nouveau calendrier présenté il y a moins de vingt mois.

L'Office fédéral des transports (OFT) indique dans le journal qu'il attend encore «des éléments techniques complémentaires» pour lever les charges qui pèsent sur le sous-sol de la place. Les conséquences du nouveau projet de métros du canton de Vaud doivent également faire l'objet d'études, ajoute l'OFT. Initialement prévu à la fin 2025, l'achèvement de travaux de la gare était annoncé, il y a une vingtaine de mois, pour 2037.

RENSEIGNEMENT: Pour faire face au durcissement de la situation en matière de politique de sécurité, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) prévoit de créer au moins 150 nouveaux postes d'ici à 2028, indique mercredi la Neue Zürcher Zeitung.

Le SRC compte actuellement 400 collaborateurs, ce qui est peu par rapport aux 1200 employés en Autriche, écrit la NZZ, en se référant aux déclarations de la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats. Pointant une surcharge de travail du personnel, le directeur du SRC Christian Dussey a réclamé à plusieurs reprises des ressources supplémentaires.

FISCALITÉ: L'introduction en Suisse de l'impôt minimal sur les multinationales entraîne une augmentation inattendue des recettes pour de nombreux cantons, remarque mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Lucerne attend désormais 400 millions de francs au lieu de 55 millions, alors que Zoug et Bâle-Ville en profitent aussi largement.

L'impôt minimal de 15% concerne les groupes internationaux qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une imposition plus faible. Afin de maintenir leur attractivité, les cantons prévoient des subventions, notamment pour l'innovation et la protection du climat, qui doivent être réinjectées dans les entreprises. Zoug veut investir jusqu'à 150 millions de francs par an et Bâle-Ville plus de 200 millions.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès à 101 ans du médecin américain Bernard Fisher, un pionnier dans la recherche et le traitement du cancer du sein. Il était né en 1918.

- Il y a 20 ans (2004): création du syndicat Unia, né de la fusion du Syndicat de l'industrie du bâtiment (SIB) et la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH).

- Il y a 40 ans (1984): le corps de Grégory Villemin, quatre ans, est découvert dans la Vologne (Vosges), pieds et mains liés. C'est le début de la longue «affaire Grégory».

- Il y a 70 ans (1954): naissance de l'actrice allemande Corinna Harfouch. Elle a joué notamment dans «La disparition de Giulia» du réalisateur zurichois Christoph Schaub.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'acteur et humoriste français Jacques Legras, pionnier des caméras cachées à la télévision en France. Il est décédé en 2006.

- Il y a 170 ans (1854): naissance de l'écrivain irlandais Oscar Wilde ("Le portrait de Dorian Gray», «L'importance d'être constant").

Le dicton du jour

«Coupe ton chou à la Saint-Gall, en hiver, c'est un vrai régal»

