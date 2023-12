Les langues se délient à Saint-Maurice: sévices à l'internat

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Après la révélation de cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye de Saint-Maurice, des sévices sur des élèves de l'internat sont révélés. KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Une manifestation «pour une paix juste en Israël et en Palestine» est prévue dans l'après-midi à Berne. Le Groupe pour une Suisse sans armée, l'association Voix juive pour la démocratie et la justice et Amnesty International Suisse, qui organisent l'événement, appellent à un cessez-le-feu immédiat et au respect du droit international humanitaire. L'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss et plusieurs militants pour la paix doivent prendre la parole.

SKI ALPIN: Le meilleur skieur du monde Marco Odermatt devrait enfin lancer sa saison à Val d'Isère, où est prévu samedi le premier géant d'une saison jusque-là marquée par des reports à répétition. Six des sept premières courses programmées cet hiver ont en effet été annulées en raison des conditions météorologiques, dont cinq épreuves de vitesse.

Les slalomeurs auront quant à eux droit à leur deuxième course de l'hiver dimanche, après avoir entamé leur saison à Gurgl où les Autrichiens avaient signé un triplé le 18 novembre.

Vu dans la presse

EGLISE CATHOLIQUE: Après la révélation de cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye de Saint-Maurice, des sévices sur des élèves de l'internat sont révélés. Le chanoine M. H. infligeait des coups de baguette en échange d'une meilleure note, 10 pour un 4 et 15 pour un 4,5, raconte un ancien élève dans Le Temps.

Ces coups infligés dans la chambre de l'homme ont été signalés au supérieur de l'abbaye Henri Salina, qui n'a pris aucune mesure. Le chanoine a également fait poser un élève en slip devant son objectif, révèlent d'autres témoignages. Et les punitions dans l'abbaye étaient légion, un ancien élève se rappelle notamment avoir dû gravir 500 marches d'escalier en portant des sacs de gravier.

CARNET NOIR: Le journaliste, homme de lettres et chansonnier lausannois Jean-Pierre Moulin est décédé dans sa 102e année. Il s'est éteint à Paris, où il vivait depuis 1946, indique le 24 Heures. Journaliste pour la presse écrite ainsi que la radio et la télévision suisse, Jean-Pierre Moulin a aussi écrit des chansons pour des artistes français, dont Edith Piaf. «Le chanteur de Charleston», interprété par Philippe Clay dans les années 50, était devenu un tube à l'époque.

CARNET NOIR: Le dessinateur suisse Ted Scapa est décédé à l'âge de 92 ans, a annoncé son entourage au Blick. L'artiste né à Amsterdam s'est fait connaître dans les années 60 et 70 en tant que présentateur de l'émission alémanique pour enfants «Spielhaus», diffusée sur la SRF.

Dernièrement, Ted Scapa vivait dans une résidence pour personnes âgées à Berne, où il exposait ses oeuvres. KEYSTONE

Ted Scapa a aussi dessiné pendant des années pour la presse internationale et publié de nombreux livres pour enfants. Dernièrement, il vivait dans une résidence pour personnes âgées à Berne, où il exposait ses oeuvres.

POLITIQUE: Lena Frank, considérée comme l'une des favorites dans la course à la succession d'Erich Fehr à la mairie de Bienne en 2024, renonce à candidater. La conseillère municipale verte préfère se concentrer sur son département des Travaux publics, de l'énergie et de l'environnement qu'elle dirige depuis trois ans, indique Le Journal du Jura. «Il a fallu un certain temps avant que je maîtrise tous les dossiers, dit-elle. L'année passée, j'ai pu commencer de mettre des accents. Je souhaite donc continuer ce travail». Ce non n'est pas définitif, précise la Verte, mais juste pour 2024.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.12.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1998): L'Assemblée fédérale élit Ruth Dreifuss première présidente de la Confédération.

- Il y a 30 ans (1993): Décès du saxophoniste américain Carter Jefferson, qui avait joué entre autres avec les Temptations, les Supremes et Little Richard. Il était né en novembre 1945.

- Il y a 30 ans (1993): Naissance de la slammeuse et cabarettiste germano-suisse Hazel Brugger.

- Il y a 45 ans (1978): Naissance de l'acteur américain Jesse Metcalfe (le jeune jardinier de la série «Desperate Housewives").

- Il y a 55 ans (1968): L'informaticien américain Douglas Engelbart présente la première «souris» d'ordinateur qu'il a développée.

- Il y a 70 ans (1953): Naissance de l'acteur américain John Malkovich ("Les Liaisons dangereuses», «L'Homme au masque de fer», «Dans la peau de John Malkovich").

- Il y a 75 ans (1948): L'Assemblée générale de l'ONU approuve à l'unanimité la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les signataires s'engagent à punir le génocide.

- Il y a 80 ans (1943): Décès à Genève du poète et essayiste Peider Lansel, figure de proue du mouvement pour la conservation de la langue et de la culture romanches. Il était né en 1863.

- Il y a 105 ans (1918): Tristan Tzara publie le Manifeste Dada. Le dadaïsme ou Dada était un mouvement artistique et littéraire fondé en 1916 à Zurich par Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco et Hans Arp, qui se caractérisait par le rejet de l'art et des formes artistiques «conventionnelles» et des idéaux bourgeois.

- Il y a 105 ans (1918): Décès de la médecin suisse Anna Heer, qui joua un rôle majeur dans la fondation de la première école d'infirmières de Suisse.

- Il y a 155 ans (1868): Naissance du chimiste allemand Fritz Haber, prix Nobel de chimie 1918 pour ses travaux sur l'ammoniac. Il a été surnommé «le chimiste de la mort» à cause de son ardeur à développer des gaz de sinistre mémoire, dont il supervisera lui-même l'usage à Ypres (Belgique). Il est décédé en 1934 à Bâle.

Le dicton du jour

«Beaucoup de neige et longtemps, nourrit trèfle et fruits de l'an»

ro, ats