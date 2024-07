blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SUISSE DE L'ÉTRANGER: La réunion annuelle des Suisses de l'étranger se termine samedi à Lucerne par une croisière sur le lac des Quatre-Cantons et une cérémonie à Brunnen (SZ). Au cours de ce 100e congrès de l'Organisation des Suisses de l'étranger, les délégués ont adopté une résolution sur les négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Ils demandent au Conseil fédéral de prendre en compte les intérêts des Suisses de l'étranger, pour qui la libre circulation est capitale.

CINÉMA: Le festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) dévoile samedi à 19h00 son palmarès. Au total, 124 films, dont douze premières mondiales, ont été projetés durant les neuf jours de cette 23e édition. Le jury de la compétition internationale est composé de Saul Pandelakis (France), Ishan Shukla (Inde), Annick Mahnert (Suisse), João Pedro Rodrigues (Portugal) et Kourtney Roy (Canada). Il doit décerner le prix Narcisse H.R. Giger, doté de 10'000 francs par la ville de Neuchâtel.

MUSIQUE: L'Openair de Frauenfeld, l'un des plus grands festivals de hip hop en Europe, se termine samedi soir. Environ 45'000 fans étaient attendus chaque jour. Parmi les têtes d'affiche du festival, les organisateurs ont réussi à faire venir 21 Savage, Nicki Minaj ou encore Apache 207 sur le site de l'hippodrome de Frauenfeld.

TENNIS: La finale du simple féminin du tournoi de tennis de Wimbledon, troisième levée de l'année du Grand Chelem, va opposer samedi après-midi dès 15h00 l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7) à la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 32). Aucune des deux joueuses n'a encore remporté l'épreuve londonienne.

Vu dans la presse

UKRAINE: Le Ministère public de la Confédération (MPC) peut ouvrir une procédure pénale contre un agent russe présumé, suspecté d'avoir tenté de se procurer des armes et des substances dangereuses en Suisse avant le sommet pour la paix en Ukraine, organisé au Bürgenstock (NW), indiquent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Deux complices sont également visés. La demande du MPC a été approuvée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l'immunité du suspect ayant expiré après qu'il a quitté le territoire helvétique, précise le DFAE dans les journaux. L'agent russe présumé aurait été accrédité en Suisse en tant que diplomate, selon les journaux.

SUISSE-UE: Le directeur de l'Office fédéral de la justice (OFJ) défend samedi dans la Neue Zürcher Zeitung l'expertise de son office, qui a conclu à la fin juin que le résultat des négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) ne peut pas être soumis au référendum obligatoire. «L'OFJ ne fait pas d'expertise de complaisance», déclare Michael Schöll. Il se dit surpris par la clarté de l'analyse juridique. «Jusqu'à présent, personne ne m'a montré que notre expertise comporterait des erreurs ou des lacunes». Si le résultat des négociations avec l'UE ne peut pas être soumis au référendum obligatoire, la double majorité des cantons n'est pas nécessaire. La majorité simple du peuple suffit. Le Conseil fédéral n'a pas encore déterminé le type de référendum qu'il proposera.

VIOL: Seule une plainte pour viol sur quatre aboutit à une condamnation en Suisse, constate samedi la Schweiz am Wochenende, en se référant aux statistiques de la criminalité et des jugements pénaux. Malgré une hausse des plaintes au cours des neuf dernières années, le nombre de condamnations n'a pas augmenté. Les avis des experts interrogés dans le journal divergent sur la raison. Soit le nombre d'erreurs judiciaires augmente et la justice ne parvient pas à prouver l'infraction, estiment certains d'entre eux, soit le nombre de fausses accusations est en hausse, arguent d'autres. Les accusés sont plus souvent condamnés en Suisse romande.

FOOTBALL: L'université de Fribourg a développé un simulateur de tirs au but en football, qui permet d'améliorer l'efficacité des utilisateurs de 35%, rapportent samedi La Liberté et ArcInfo. «Prenez le penalty de Robert Lewandowski contre la France [lors du match Pologne-France joué le 25 juin dans le cadre de l'Euro 2024, ndlr]. Il s'arrête, scrute [le gardien français] Mike Maignan et ajuste sa décision en conséquence», indique le professeur en neurosciences Jean-Pierre Bresciani, à la base du projet. Selon l'étude publiée en début d'année, le temps moyen nécessaire pour qu'un joueur prenne la décision de tirer d'un côté ou de l'autre du but et qu'il frappe la balle est de 400 millisecondes. Effectuer dix sessions de vingt tirs permettrait à n'importe qui de diminuer ce délai de 120 millisecondes, précise l'analyse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): les acteurs d'Hollywood se mettent en grève pendant quatre mois pour réclamer des salaires plus élevés, une meilleure rémunération par les services de streaming et des règles claires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de films et de séries. Il s'agit de la première grève de ce type depuis 1980.

- Il y a 30 ans (1994): décès du bluesman américain Eddie Boyd (né le 25.11.1914). Il s'est produit notamment avec son demi-frère Memphis Slim et son cousin Muddy Waters. Plus tard, il a enregistré l'album «7936 South Rhodes» avec Fleetwood Mac. Il est parti en tournée avec John Mayall et a enregistré avec Buddy Guy et Eric Clapton.

- Il y a 70 ans (1954): décès de la peintre mexicaine Frida Kahlo, icône du surréalisme.

- Il y a 75 ans (1949): le pape Pie XII menace d'excommunication tous les catholiques tentés par le communisme.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du sculpteur, architecte et designer hongrois Ernö Rubik, inventeur du «Rubik's Cube».

- Il y a 90 ans (1934): décès de la militante néo-zélandaise pour les droits des femmes Kate Sheppard à l'âge de 87 ans. Elle avait obtenu en 1893 que la Nouvelle-Zélande accorde le droit de vote pour les femmes.

- Il y a 90 ans (1934): naissance du prix Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka ("La mort et l'écuyer du roi», «Aké, les années d'enfance").

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'acteur français Michel Constantin, familier des univers de José Giovanni et de Georges Lautner. Il est décédé le 28 août 2003.

- Il y a 130 ans (1894): naissance de l'étudiant serbe en Bosnie Gavrilo Princip, selon le calendrier julien en vigueur à l'époque. C'est lui qui a tué le 28 juin 1914 l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand et sa femme à Sarajevo, déclenchant ainsi indirectement la première guerre mondiale.

- Il y a 210 ans (1814): le roi de Piémont-Sardaigne Victor Emmanuel Ier crée le corps des carabiniers, chargé de tâches militaires et policières.

Le dicton du jour

«Quand reviendra la Saint-Henri, tu planteras ton céleri».

