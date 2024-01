Keystone-ATS vous souhaite un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon la présidente de la Confédération Viola Amherd, il est encore trop tôt pour dire qui participera au Sommet mondial de la paix organisé pour l'Ukraine (archives). sda

Les points forts du jour

PARTIS: Le PLR se réunit samedi en assemblée des délégués à Zoug. Il doit notamment déterminer ses mots d'ordre sur l'initiative des syndicats sur une 13e rente AVS et sur l'initiative sur les rentes des Jeunes PLR, soumises en votation le 3 mars. Le parti parlera aussi de politique de santé: il décidera de ses recommandations de vote concernant l'initiative du PS sur l'allègement des primes et concernant l'initiative du Centre sur le frein aux coûts. Il devrait aussi prendre position sur l'extension des autoroutes et sur la réforme visant à développer les énergies renouvelables indigènes, deux projets combattus par référendum.

CINEMA: Les Journées de Soleure récompensent ce samedi les jeunes talents. Elles décerneront dans la soirée le prix Visioni, qui distingue une première ou une deuxième oeuvre. Cette année, la commission de sélection a nominé trois documentaires et quatre fictions. Le montant du prix est de 20'000 francs.

FOOTBALL: Le championnat de Super League reprend ce week-end en Suisse avec la 19e journée. Deux matches auront lieu ce samedi et trois autres demain. Ce soir, le leader Young Boys recevra Grasshopper et le Lausanne-Sport accueillera Saint-Gall. Winterthour – Servette a été renvoyé à mardi.

SKI ALPIN: La Coupe du monde dames fait escale à Jasna, qui accueille un géant et un slalom. Lauréate pour la 40e fois à ce niveau à l'occasion du deuxième super-G de Zauchensee, Lara Gut-Behrami sera l'une des favorites du géant samedi. Elle peut reprendre la tête de la Coupe du monde de la spécialité, dont elle occupe le 2e rang à 15 points de l'Italienne Federica Brignone. Mikaela Shiffrin sera quant à elle la femme à battre dimanche en slalom, où Michelle Gisin et Camille Rast espèrent pour leur part confirmer leur retour au premier plan.

Vu dans la presse

UKRAINE: Le sommet mondial de la paix que la Suisse envisage d'organiser devrait avoir lieu cette année, selon la présidente de la Confédération Viola Amherd. «Il y a évidemment un petit risque que nous ne réussissions pas à organiser le sommet», précise-t-elle dans les titres du groupe alémanique CH Media. Il est encore trop tôt pour dire qui y participera, selon la ministre de la défense. La Russie ne sera probablement pas présente, mais il n'est pas exclu que la Chine s'assoie à la table des négociations.

ENTREPRISES: Le groupe genevois Maus Frères, propriétaire de Manor, a des vues sur le Club Med. Il aurait fait une offre de reprise totale du célèbre club de vacances à ses propriétaires, la société chinoise Fosun, indiquent les titres romands du groupe Tamedia. Ceux-ci se basent sur des informations du quotidien français Les Echos. Fosun n'aurait pour l'heure pas accepté cette offre. De son côté, Maus Frères indique n'avoir aucun commentaire à apporter.

PROCES: L'accrochage ayant impliqué Pierre Maudet en mars dernier se réglera au tribunal. Le conseiller d'Etat genevois conteste la contravention qu'il a reçue pour avoir heurté une voiture et quitté les lieux, indiquent les titres romands du groupe Tamedia. Il estime n'avoir percuté aucun véhicule. Pour déterminer qui dit vrai, un procès se tiendra le 30 janvier devant le Tribunal de police, présidé par Yves Maurer-Cecchini.

EDUCATION: L'enseignant du lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds licencié en raison de relations entretenues avec plusieurs élèves fait recours. Le professeur a le 9 janvier déposé deux recours qui seront traités par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, écrit Arcinfo. L'homme avait été suspendu en septembre dernier, puis licencié en novembre avec effet le 29 février, après avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec trois de ses élèves entre 1999 et 2021.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Décès du chef d'orchestre italien Claudio Abbado. Très présent en Suisse, il avait fondé en 2003 le Lucerne Festival Orchestra après avoir quitté le Philharmonique de Berlin. Il était né en 1933.

- Il y a 15 ans (2009): Le démocrate Barack Obama devient le premier Afro-Américain à prêter serment comme président des Etats-Unis.

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de la pianiste française Yvonne Loriod, muse et seconde épouse du compositeur Olivier Messiaen. Elle est décédée en 2010.

Le dicton du jour

«A la Saint-Sébastien, l'hiver s'en va ou revient»

