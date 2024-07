blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des passagers attendent le départ de leur train à la gare Montparnasse à Paris, en France, le 26 juillet 2024, alors que le réseau ferroviaire à grande vitesse français a été touché par des actes de malveillance perturbant le système de transport quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. IMAGO/ABACAPRESS

Les points forts du jour

FRANCE: Le trafic ferroviaire va rester perturbé samedi en France, jour de chassé-croisé des vacances, au lendemain d'une attaque «massive», «bien préparée» contre le réseau des trains à grande vitesse (TGV). Des câbles de fibre optique passant à proximité des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs ont été coupés et incendiés à divers endroits du réseau.

L'attaque, survenue à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques 2024 à Paris, n'a pas été revendiquée.

JO 2024: La délégation suisse abat ses premières cartes samedi aux jeux Olympiques de Paris. Les cyclistes Stefan Küng et Stefan Bissegger font partie des principaux «outsiders» dans le contre-la-montre, alors que la Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner rêve d'exploit dans l'épreuve individuelle à l'épée. Dimanche, Alessandra Keller et Sina Frei tenteront de se mêler à la lutte pour les médailles en VTT, trois ans après le triplé suisse réalisé dans la discipline à Tokyo. La judokate vaudoise Binta Ndiaye (moins de 52 kg) pourra, elle aussi, viser le podium, l'épéiste valaisan Alexis Bayard étant quant à lui un «outsider».

FOOTBALL: En Super League de football, Sion reçoit samedi à 18h00 le Lausanne-Sport pour un derby romand alléchant, les deux équipes ayant gagné lors de la première journée de championnat. Les Grasshoppers de Zurich accueillent quant à elles Lucerne à la même heure, alors que Bâle affrontera Lugano à 20h30 au parc St-Jacques. Les autres rencontres auront lieu dimanche après-midi, avec notamment le Servette de Genève qui sera opposé au FC Yverdon Sport à partir de 14h30 au stade Genève.

DIPLOMATIE: La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni effectue samedi et jusqu'au 31 décembre une visite en Chine, la première depuis sa prise de fonction en 2022. La dirigeante italienne rencontrera notamment le président chinois Xi Jinping ainsi que le premier ministre chinois Li Qiang. L'Italie s'est retirée l'an dernier de l'accord avec la Chine sur les nouvelles routes de la soie, après avoir été le seul pays du G7 à participer à ce programme d'investissements massifs de Pékin dans les infrastructures à l'étranger. Mme Meloni avait qualifié cette adhésion de «grave erreur».

Vu dans la presse

SANTÉ: Les hôpitaux et les cliniques suisses ont enregistré un milliard de francs de pertes l'année dernière, indique samedi la Neue Zürcher Zeitung, relayant une extrapolation de la société de conseil KPMG, qui a mené une enquête auprès de 48 établissements de santé.

Seules 14 des institutions interrogées ont enregistré un bénéfice l'année dernière. Les dépenses des hôpitaux ont augmenté de 17% au cours des cinq dernières années, soit plus que les recettes, pointe l'étude. KMPG ne s'attend toutefois pas à une disparition des hôpitaux. 68% des responsables financiers estiment en effet que leur établissement bénéficie d'une garantie implicite de l'Etat.

ESPACE: Six étudiants triés sur le volet ont participé du 8 au 23 juillet à la mission Asclepios IV, simulant une aventure lunaire dans le massif du Saint-Gothard, relate samedi Le Temps. Isolés de tout contact extérieur, ils ont reproduit la vie sur une base lunaire au cœur de la montagne.

Créé par un groupe d'étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le projet, en plus d'évaluer les capacités des participants, a servi de plateforme aux chercheurs pour tester en vue de véritables missions des protocoles et des prototypes, comme différents types de rover, des robots d'exploration. ll s'agissait de la quatrième mission Asclepios et de la troisième au Sasso San Gottardo (TI).

COMMERCE DE DÉTAIL: Les CFF n'ont pas renouvelé les contrats de location de nombreux magasins de la gare centrale de Zurich, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. Les contrats, conclus en 2014, arrivent à échéance après dix ans et l'entreprise ferroviaire veut miser sur des offres locales et des offres de restauration en partie haut de gamme.

La vente d'offres à l'emporter et de produits pour les pendulaires doit se concentrer davantage sur les zones très fréquentées de la gare. Si le concept fait ses preuves dans la plus grande gare de Suisse, il pourrait être étendu à d'autres régions, précise le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): coup d'Etat au Niger. Des soldats annoncent à la télévision que l'armée avait pris le pouvoir. Les institutions de la république sont dissoutes et le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum est arrêté.

- Il y a 5 ans (2019): décès du danseur, chorégraphe et metteur en scène autrichien Johann Kresnik, l'un des pionniers du théâtre dansé allemand.

- Il y a 25 ans (1999): dix-huit touristes et trois guides perdent la vie lors d'une expédition de canyoning dans le Saxetbach, près de Wilderswil, dans l'Oberland bernois. Les victimes avaient été surprises par la brusque montée des eaux après un violent orage.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'acteur allemand Ernst Schröder. Atteint d'un cancer, il se suicide à l'hôpital. Bien qu'il ait consacré sa carrière au théâtre, il est aussi connu pour ses rôles au cinéma, notamment pour avoir joué le général Messin Hans von Salmuth dans «Le jour le plus long». Il a aussi tourné pour la télévision, pour la série «Derrick».

- Il y a 30 ans (1994): suicide du photojournaliste sud-africain Kevin Carter. Il avait remporté le prix Pulitzer de la photographie en 1994 pour un cliché pris dans le Sud du Soudan d'un vautour attendant la mort d'un enfant squelettique. Il était né en 1960.

- Il y a 30 ans (1994): naissance de l'étudiant néerlandais en technologie Boyan Slat. Il a mis au point un système de barrière filtrante destinée à dépolluer les océans de milliers de tonnes de déchets plastiques.

- Il y a 75 ans (1949): le prototype d'un De Havilland DH.106 Comet, le premier avion de ligne à réaction au monde, effectue son premier vol.

- Il y a 90 ans (1934): un avion Curtiss AT-32C Condor II de 14 places de Swissair reliant Zurich à Berlin s'écrase près de Wurmlingen, dans le Bade-Wurtemberg allemand. L'accident fait douze morts. Il s'agit du premier accident mortel de Swissair et l'un des premiers crashs d'un avion de ligne en Europe.

- Il y a 110 ans (1914): naissance de l'écrivain vaudois Georges Borgeaud. Romancier, critique d'art et professeur, il a obtenu le prix Renaudot en 1974 et le Médicis de l'essai en 1987. Il est décédé en 1998.

Le dicton du jour

«Les sept dormants redressent le temps».

