Législatives: les Juifs Français quittent le pays pour la Suisse face aux tensions croissantes

«Le phénomène n'est pas encore massif, mais, depuis quelques mois, on voit des gens qui veulent quitter la France, car la communauté juive s'y sent menacée», déclare l'avocat fiscaliste Philippe Kenel (photo symbolique). sda

Les points forts du jour

FOOTBALL: Les huitièmes de finale de l'Euro de football débutent samedi à 18h00 avec l'affrontement très attendu à Berlin entre la Suisse et l'Italie. A 21h00, l'Allemagne, pays organisateur, sera opposé au Danemark à Dortmund.

CYCLISME: Le Tour de France cycliste démarre samedi avec une première étape en Italie, disputée sur 206 kilomètres entre Florence et Rimini. Les trois premières étapes se déroulent sur territoire italien avant un retour en France mardi.

PARTIS: La Jeunesse socialiste suisse élit samedi son nouveau président. Deux candidats sont en lice pour succéder à Nicola Siegrist, qui se retire après trois ans à la vice-présidence et deux ans à la tête de la section jeune du PS: Mirjam Hostetmann, 24 ans, actuelle vice-présidente de la JS Suisse, et Jakub Walczak, 19 ans, coprésident de la JS de la Ville de Berne.

FRANCE: Les élections législatives françaises anticipées du 30 juin débutent samedi déjà dans certains territoires français. Le scrutin s'ouvre à midi (heure en Suisse) pour les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, suivi de ceux des Antilles, de la Guyane française, de la Polynésie française ou encore ceux vivant sur le continent américain. La participation est attendue en forte hausse dans toute la France, suspendue à l'hypothèse de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Le second tour est prévu le 7 juillet.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des tropiques. C'est une occasion de célébrer l'extraordinaire diversité biologique, culturelle et linguistique de cette région. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/tropics-day

Vu dans la presse

LÉGISLATIVES FRANÇAISES: Les tensions autour de la communauté juive française causées par la guerre à Gaza et les élections législatives anticipées poussent une partie de ses membres à partir en Suisse, rapportent samedi la Tribune de Genève et 24 Heures. «Le phénomène n'est pas encore massif, mais, depuis quelques mois, on voit des gens qui veulent quitter la France, car la communauté juive s'y sent menacée», déclare l'avocat fiscaliste Philippe Kenel, qui est aussi le président de la section suisse de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA). Il dit avoir reçu des demandes de personnes pour s'installer en Suisse. «Ce sont des gens qui seraient, sans doute, allés en Israël avant le 7 octobre. Mais il y a aujourd'hui une certaine crainte quant à la situation du pays», depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023, ajoute l'avocat.

INTEMPÉRIES: Les dommages provoqués à l'autoroute A13 dans les Grisons suite à des intempéries ne sont pas la conséquence d'une protection défaillante contre les inondations par la renaturation de la rivière Moesa, assurent des experts dans la Neue Zürcher Zeitung de samedi. C'est un éboulement qui a endommagé les chaussées, explique Volker Weitbrecht, expert en aménagement fluvial à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Christoph Graf, spécialiste en géomorphologie à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), estime lui aussi qu'il n'y a pas de négligence dans le projet de renaturation. Les renaturations ont aussi pour but de donner plus d'espace à une rivière, explique-t-il, ce qui permet de répartir sa force sur une plus grande surface et de réduire ainsi le risque de crue.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE: La procédure lancée pour remplacer le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi, décédé au début mai lors d'une randonnée, piétine au point d'inquiéter plusieurs ministres, indique samedi la Schweiz am Wochenende. De nombreux candidats ont été écartés, en particulier des Romands, bien que le chancelier et le vice-chancelier soient alémaniques. Parmi les noms biffés figurent ceux de Romain Clivaz, un ex-collaborateur personnel de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter pendant quatre ans, de Nicole Lamon, l'ex-cheffe de la communication de l'ancien ministre de l'intérieur Alain Berset, de Christian Favre, le co-chef de la communication de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, d'Agnès Schenker, la conseillère personnelle en communication de Mme Baume-Schneider, et de Nicolas Bideau, le chef de la communication du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

MUSIQUE: L'organisation du concours Eurovision de la chanson en Suisse l'an prochain ne suscite qu'un enthousiasme limité, constate samedi le Blick, en se référant à un sondage Sotomo. Moins de la moitié des 24'720 personnes interrogées (46%) disent se réjouir de l'événement. Au contraire, 49% des sondés s'opposent à son organisation. Les 5% restant déclarent ne pas encore avoir une opinion claire sur le sujet. Les femmes s'en réjouissent plus que les hommes. Plus les personnes sont âgées, plus elles se montrent sceptiques quant à la venue du concours en Suisse. Les villes de Berne et Bienne ensemble, de Genève, de Zurich et de Bâle sont candidates à l'organisation de l'événement.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): la footballeuse suisse Florijana Ismaili se noie dans le lac de Côme à l'âge de 24 ans. Elle jouait pour les Young Boys de Berne et la sélection nationale.

- Il y a 5 ans (2019): décès du dessinateur humoristique argentin Guillermo Mordillo. Ses illustrations étaient imprégnées d'un humour noir qu'il définissait lui-même comme «la tendresse de la peur». Il était né le 4 août 1932.

- Il y a 5 ans (2019): décès de l'actrice sud-coréenne Jeon Mi-seon ("Love is a crazy thing», «Memories of Murder") à l'âge de 48 ans, probablement à la suite d'un suicide. Elle était née le 7 décembre 1970.

- Il y a 10 ans (2014): le chef de l'Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi proclame le «califat» sur les territoires que l'organisation djihadiste contrôle en Syrie et en Irak. Il se désigne «calife», c'est-à-dire «chef des musulmans partout» dans le monde.

- Il y a 15 ans (2009): le financier américain Bernard Madoff est condamné à 150 ans de prison par un tribunal de New York, la peine maximale requise. Il est à l'origine de l'une des plus gigantesques escroqueries de tous les temps.

- Il y a 25 ans (1999): la justice turque condamne à mort le chef du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan.

- Il y a 30 ans (1994): le tueur en série autrichien Jack Unterweger se suicide dans sa cellule après avoir été condamné à la prison à vie. Il se pend avec le même nœud compliqué que celui qu'il utilisait pour étrangler ses victimes. Il avait été condamné une première fois en 1975 à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'une adolescente allemande de 18 ans. Durant l'exécution de sa peine, Unterweger avait écrit plusieurs romans et pièces de théâtre en prison. Il a été libéré avant terme en 1990, sous la pression des milieux littéraires autrichiens.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de l'écrivaine et résistante italienne Oriana Fallaci ("Lettre à un enfant jamais né"). Elle est décédée le 15 septembre 2006.

- Il y a 110 ans (1914): naissance du compositeur et chef d'orchestre tchèque naturalisé suisse Rafael Kubelik. Il est décédé à Lucerne en 1996.

Le dicton du jour

«Saint-Pierre et Paul pluvieux est pour trente jours dangereux».

