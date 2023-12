Toujours plus nombreux en 2023, les loups n'ont attaqué «que» 1100 fois

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SERBIE: Les élections législatives et locales en Serbie sont répétées samedi dans 30 bureaux de vote, où les résultats n'ont pas pu être établis. L'opposition conteste les résultats de ce scrutin, dont est sorti vainqueur le parti présidentiel (SNS, droite nationaliste) avec 46,7% des voix. La mission internationale d'observation a aussi évoqué «des achats de voix» et «des bourrages d'urnes».

SKI NORDIQUE: Samedi marque le départ du 18e Tour de ski, principal rendez-vous de la saison pour les skieurs de fond. Les Suisses affichent des ambitions modérées avant le sprint inaugural de Dobbiaco, en Italie, en raison de la méforme de leur meneuse Nadine Fähndrich, qui ne sait pas si elle disputera toutes les étapes. L'Américaine Jessie Diggins fait figure de favorite chez les dames, alors que tout est ouvert chez les messieurs après le forfait de dernière minute du triple vainqueur le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: L'Union européenne (UE) ne veut pas actualiser l'accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec la Suisse, affirme samedi la Neue Zürcher Zeitung, en se basant sur le rapport sur les entretiens exploratoires. La reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles garantit que l'ouverture des marchés du travail se fasse le plus facilement possible. Pour les professions réglementées, comme les médecins, le personnel soignant ou les architectes, le principe est que la Suisse et l'UE reconnaissent automatiquement les formations. La mise à jour devait permettre de moderniser la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il était prévu que la Suisse puisse utiliser un système d'information que l'UE a mis en place.

DEVISES: L'association faîtière de l'industrie des machines, des équipements et de la métallurgie, Swissmem, lance un appel à l'aide en raison de l'appréciation du franc, qui a atteint jeudi son plus haut niveau face à l'euro depuis huit ans, indique samedi Le Temps. «La situation actuelle est extrêmement difficile, car la vitesse à laquelle a lieu cette appréciation [du franc, ndlr] est dramatique et compromet fortement la compétitivité des entreprises suisses», a écrit Swissmem. L'industrie des machines, des équipements et des métaux emploie plus de 330'000 personnes, exporte 80% de ses produits et est à l'origine de près de 30% des exportations suisses, rappelle l'association. Jeudi, le cours entre le franc et l'euro a brièvement frôlé les 92,5 centimes.

ÉNERGIE: Le projet d'extension de la centrale photovoltaïque de Mont-Soleil (BE) est abandonné à la suite du retrait de deux des trois propriétaires fonciers, qui voulaient mettre des terrains à disposition, rapporte samedi ArcInfo. Avec la perte de surface, il n'est plus possible de placer assez de panneaux solaires pour atteindre les objectifs minimaux fixés par la Confédération dans la révision de la loi fédérale sur l'énergie, devant faciliter la création de grandes installations photovoltaïques en altitude, soit une production de 10 GWh. Une nouvelle version du projet est toutefois envisagée.

FAUNE: Les attaques de loups dans les cantons les plus touchés ont diminué de près d'un tiers en 2023, alors que la population du prédateur a augmenté de 25% durant la même période, indiquent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant des données du Groupe Loup Suisse. En compulsant les données des services cantonaux spécialisés, l'organisation a recensé 1100 attaques au total dans toute la Suisse durant l'année en cours, soit une baisse de 26% au niveau national. Le recul est plus marqué dans les régions les plus touchées. Le Groupe Loup Suisse attribue cette baisse au bon fonctionnement de la protection des troupeaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1993): décès du compositeur et parolier américain Mack David. Il a notamment créé «Bibbidy-Bobbidi-Boo» du dessin animé «Cendrillon» et «Hush...Hush, Sweet Charlotte» du film homonyme. Il était né en 1912.

- Il y a 30 ans (1993): Israël et le Vatican signent un accord historique et conviennent d'établir des relations diplomatiques.

Le dicton du jour

«Quand le jour croît, aussi fait le froid».

