Le sport avant la politique : des soldats suisses courent avec des Russes à Sarajevo

Des soldats suisses ont participé le mois dernier à un semi-marathon à Sarajevo avec des membres des forces armées russes (image d'illustration). KEYSTONE

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: le président américain Joe Biden sera reçu samedi à Paris pour sa première visite d'Etat en France. Il sera accueilli à l'Arc de Triomphe, avant des entretiens et un banquet à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Le président américain a participé depuis mercredi aux commémorations marquant le 80e anniversaire du Débarquement.

SPORT: En football, l'équipe de Suisse effectuera son dernier test avant l'Euro ce soir dès 18h00 à Saint-Gall. La sélection de Murat Yakin sera aux prises avec l'Autriche. En tennis, la Polonaise Iga Swiatek et l'Italienne Jasmine Paolini s'affronteront dès 15h00 dans la finale dames de Roland-Garros.

AUJOURD’HUI, C’EST la Journée mondiale de l'océan. Comme chaque 8 juin, la Journée mondiale des océans rappelle à chacun que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent, par exemple, la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments, et sont un élément essentiel de la biosphère. Toutes les infos sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/oceans-day

Vu dans la presse

ARMÉE: Des soldats suisses ont participé le mois dernier à un semi-marathon à Sarajevo avec des membres des forces armées russes. C'est ce qu'a confirmé un porte-parole de l'armée suisse, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. En effet, la Suisse et la Russie font partie du Conseil international du sport militaire, la troisième plus grande organisation sportive au monde. C'est la primauté du sport qui s'applique et non celle de la politique. Selon les instructions du chef de l'armée Thomas Süssli, la délégation suisse ne peut pas participer à des compétitions qui ont lieu en Russie ou en Biélorussie.

JUSTICE: Le Valais a mis en exploitation lundi un nouveau centre de détention administrative à Sion. Ces détentions administratives sont un casse-tête pour l’Etat du Valais, rapporte le Temps. Après quatre décisions de justice, les autorités ont dû interrompre, durant des mois, ces mesures de contrainte visant à assurer l’exécution du renvoi des personnes étrangères sans titre de séjour valable. En Valais, les détentions administratives se faisaient au sein de la prison de Crêtelongue, à Granges. Un centre sous le feu des critiques et au sein duquel la révolte des pensionnaires grondait.

UKRAINE: Il est probable que ni le Premier ministre Narendra Modi ni le ministre des Affaires étrangères de l'Inde ne participent à la conférence de paix sur l'Ukraine du Bürgenstock. C'est ce qu'a rapporté le Hindustan Times en citant des sources anonymes, selon les journaux alémaniques de Tamedia. Seuls des fonctionnaires gouvernementaux devraient se rendre en Suisse, rapporte CH Media en se référant également à des médias indiens. Un ministre indien a fait savoir au conseiller national Nik Gugger qu'il était actuellement occupé par la formation du cabinet. Une représentation de l'Inde au sommet suisse serait un signal important pour montrer que les pays occidentaux ne sont pas les seuls à se rendre à Nidwald.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès du philosophe français Michel Serres ("Hermès», «Les cinq sens», «Eléments d'histoire des sciences"). Il était né le 1er septembre 1930.

- Il y a 10 ans (2014): Les Rolling Stones se produisent au stade du Letzigrund à Zurich. Il s'agit de leur dernier concert en Suisse.

- Il y a 15 ans (2009): Un avion d'Air France reliant Rio de Janeiro à Paris s'écrase dans l'Océan atlantique, faisant 228 morts.

- Il y a 30 ans (1994): Le Tribunal fédéral rend un arrêt de principe interdisant de téléphoner en conduisant si le conducteur doit tenir l'appareil à la main ou le coincer entre les épaules et la joue.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du musicien britannique Alan Wilder, membre du groupe Depeche Mode.

- Il y a 65 ans (1959): Mort de l'écrivain britannique Sax Rohmer, auteur de romans policiers et ésotérique et créateur du personnage du Dr Fu Manchu. Il était né le 15 février 1883.

Le dicton du jour

S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard,

A moins que Saint-Barnabé, ne vienne l'arrêter.

