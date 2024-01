blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

WEF 2024: La 54e édition du Forum économique mondial (WEF) s'achève ce vendredi à Davos (GR). Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky, israélien Isaac Herzog, français Emmanuel Macron et argentin Javier Milei auront été au centre des discussions.

FEDERALES 2023: Le Contrôle fédéral des finances publie les décomptes finaux de la campagne électorale 2023, conformément au cadre légal régissant la transparence du financement de la vie politique. Selon des données publiées en septembre dernier, le PLR et l'UDC disposaient des plus gros budgets électoraux, avec respectivement 12,4 et 11,1 millions de francs. Suivaient le PS avec 6,9 millions, le Centre avec 6,6 millions, les Vert-e-s avec 3,7 millions, le PVL avec 2,9 millions et le PEV avec 1,2 million.

Vu dans la presse

VOTATION: La campagne pour les votations du 3 mars a probablement coûté plus de six millions de francs. C'est ce que montre une première analyse du Contrôle fédéral des finances (CDF) publiée jeudi soir, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media.

Le budget des opposants à une 13e rente AVS est le plus important, leur campagne ayant coûté au total plus de 3,5 millions de francs, constate le Blick. Le budget de la campagne pour le oui s'élève lui à un peu plus de 1,5 million de francs. Le Blick précise qu'il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif, les budgets pouvant encore changer pendant la campagne.

UKRAINE: Le Conseil fédéral ne s'est pas concerté sur le projet de sommet sur le processus de paix annoncé par la présidente de la Confédération Viola Amherd. Les collègues de la Valaisanne et du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis ont été surpris par cette annonce, écrit la Neue Zürcher Zeitung, aucun échange informel n'ayant eu lieu au préalable. Une décision du Conseil fédéral n'était pas nécessaire, a indiqué Viola Amherd au journal.

TELEVISION: Une maquilleuse valaisanne a obtenu cette semaine un Emmy. Tomasina Smith a reçu une statuette pour son travail sur la série d'époque «La fabuleuse Mme Maisel», indique Le Nouvelliste. Il s'agit du deuxième Emmy pour cette maquilleuse professionnelle installée dans le New Jersey depuis 35 ans. Elle indique au quotidien envisager la suite de sa carrière en Valais, où elle aimerait ouvrir son institut de maquillage permanent pour le paramédical.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'actrice et réalisatrice allemande Katharina Thalbach ("Le tambour"), fille du metteur en scène suisse Benno Besson.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de la photographe américaine Cindy Sherman ("Untitled Film Stills").

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'actrice américaine Katey Sagal (la Peggy Bundy de la série télévisée «Mariés, deux enfants").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du rockeur britannique Robert Palmer ("Addicted to love"). Il est décédé en 2003.

- Il y a 85 ans (1939): Décès de l'écrivaine suisse Maria Waser, considérée comme une des plus grandes femmes écrivain suisse. Autrice de plusieurs oeuvres, elle a aussi été rédactrice à la revue «Die Schweiz» de 1904 à 1919.

- Il y a 100 ans (1924): Naissance du philosophe, écrivain et journaliste français Jean-François Revel, figure libre de la droite intellectuelle et membre de l'Académie française. Il est décédé en 2006.

- Il y a 185 ans (1839): Naissance du peintre Paul Cézanne. Il est mort le 22 octobre 1906.

Le dicton du jour

«Janvier de glace fait le pont. Février, qui passe, le rompt»

ro, ats