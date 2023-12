Le corps sans vie d'un homme politique ukrainien prorusse a été retrouvé mercredi près de Moscou. Il s'agit du résultat d'une «opération spéciale» des services spéciaux de Kiev visant à «liquider» un «traître», selon une source au sein du secteur de la Défense ukrainienne.

Le cadavre d'Illia Kyva (au centre) a été retrouvé avec «une blessure à la tête» dans un hôtel du district d'Odintsovo, près de Moscou, ont indiqué les agences de presse russes, citant les autorités locales. (archives) imago images/ZUMA Wire

Le cadavre d'Illia Kyva a été retrouvé avec «une blessure à la tête» dans un hôtel du district d'Odintsovo, près de Moscou, ont indiqué les agences de presse russes, citant les autorités locales.

«La liquidation du principal traître, collaborateur et propagandiste Illia Kyva était une opération spéciale du SBU», les services de sécurité ukrainiens, a indiqué peu après à l'AFP une source ayant connaissance de leurs activités. Il a été tué «à l'aide d'armes légères», a-t-elle précisé.

«Selon les premières informations, le meurtre d'Illia Kyva a été commandité; parmi les versions de ce crime, l'enquête envisage une trace ukrainienne», a confié à l'agence russe TASS une source policière. «Des opérations de recherche du tueur présumé sont en cours sur le territoire du District fédéral central» (celui qui comporte Moscou), d'après des agences du maintien de l'ordre.

Condamné pour «haute trahison»

Député de 2019 à 2022 de la Rada, le Parlement ukrainien, Illia Kyva a un temps dirigé le Parti socialiste d'Ukraine et a été membre de la Plateforme d'opposition – Pour la vie -, deux partis bannis en mars 2022 par le président Volodymyr Zelensky pour leurs liens supposés avec la Russie.

Il avait été démis de son mandat de député en mars 2022 après des commentaires favorables à la Russie peu après l'invasion de l'Ukraine. Il avait notamment déclaré que «le peuple ukrainien doit être libéré» et que les «Ukrainiens, Bélarusses et Russes ne forment qu'un seul et même peuple». En novembre, Illia Kyva avait été condamné par contumace par un tribunal ukrainien à 14 ans de prison pour «haute trahison».

Andriï Ioussov, porte-parole du renseignement militaire ukrainien (GUR), a «confirmé» à la télévision la mort de l'ancien député. «D'autres traîtres à l'Ukraine connaîtront le même sort», a-t-il prévenu. «Nous ne pouvons que constater que la justice revêt diverses formes.»

Voiture piégée

Un peu plus tôt, le Comité d'enquête russe avait annoncé la mort d'un responsable de l'occupation russe dans l'Est de l'Ukraine, tué dans l'explosion d'un «engin non identifié» placé dans une voiture à Lougansk, bastion des prorusses depuis 2014.

Selon le média local Lug-info, Oleg Popov, âgé de 51 ans, était un entrepreneur ayant rejoint les séparatistes prorusses après le début de leur conflit avec Kiev en 2014. Il avait notamment dirigé en tant que député un comité du Parlement formé par les séparatistes de Lougansk en charge des questions de sécurité et de défense, selon cette source.

Le Comité d'enquête russe a diffusé des images montrant une voiture détruite et carbonisée, entourée d'enquêteurs au travail. Un autre responsable de l'occupation russe à Lougansk, Denis Mirochnitchenko, a exprimé ses «condoléances». Oleg Popov «soutenait de tout coeur le destin de la patrie», a-t-il dit, selon un communiqué publié sur Telegram.

Série d'assassinats

Des attaques, parfois mortelles, ont régulièrement lieu dans les quatre territoires ukrainiens dont Moscou revendique l'annexion (Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporijjia), visant des responsables de l'administration d'occupation russe. Début novembre, également dans la région de Lougansk, l'Ukraine avait revendiqué l'assassinat à la voiture piégée de Mikhaïl Filiponenko, un député et ancien haut responsable militaire local.

Les services de sécurité russes (FSB) ont pour leur part accusé Kiev d'être derrière la tentative d'assassinat fin octobre en Crimée annexée d'un ancien député ukrainien passé côté russe, Oleg Tsariov. Moscou a aussi accusé l'Ukraine d'être à l'origine de plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinats en territoire russe depuis février 2022, à l'exemple de Daria Douguina, fille de l'auteur ultranationaliste Alexandre Douguine, tuée en août 2022.

Le quotidien américain Washington Post avait révélé en octobre dans une longue enquête que les services de sécurité ukrainiens ont mené une série d'assassinats ciblés en Russie, dont celui de Mme Douguina, et que les services qui organisaient ces opérations sont entraînés, équipés et conseillés depuis des années par la CIA.

