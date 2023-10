Kiev va bénéficier d'un nouveau soutien, d'une valeur de plus de 100 millions de livres sterling, comprenant des systèmes de déminage. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre britannique de la Défense.

Cette aide supplémentaire face à l'invasion russe provient du Fonds international pour l'Ukraine (IFU, administré par le Royaume-Uni) et doit être officiellement annoncée à l'occasion d'une nouvelle réunion de coordination des soutiens militaires à l'Ukraine organisée sous l'égide des Etats-Unis mercredi à Bruxelles.

Londres veut ainsi aider Kiev à «nettoyer les champs de mines», «entretenir ses véhicules et consolider ses fortifications défensives pour protéger des infrastructures nationales essentielles», selon un communiqué du ministère britannique de la Défense. «L'Ukraine est à présent le pays le plus miné sur Terre», ce qui constitue le «principal obstacle» à la contre-offensive, fait-il valoir.

Cette nouvelle aide suit une précédente, qui avec de nouveaux contrats récemment signés atteint plus de 70 millions de livres, comprenant des MSI-DS Terrahawk Paladin permettant de suivre et de détruire des drones. Les équipements arriveront «dans les mois qui viennent» en Ukraine, précise le ministère de la Défense.

L'IFU a permis depuis sa création en 2022 par Londres et Oslo de rassembler 785 millions de livres sterling grâce à des contributions du Royaume-Uni, de la Norvège, des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, de l'Islande et de la Lituanie. De son côté, l'Allemagne a annoncé mardi la livraison dans les prochaines semaines de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, de chars et d'autres blindés avant l'hiver.

ATS