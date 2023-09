Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un effectuera une «visite officielle» en Russie «dans les prochains jours», a annoncé lundi le Kremlin. Son train blindé «semble» être en route pour le territoire russe où, selon Pyongyang, il rencontrera Vladimir Poutine.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a fait savoir que le train de Kim Jong Un «semblait» être parti pour la Russie. Selon le quotidien américain The New York Times, la réunion doit avoir lieu à Vladivostok, à environ 700 km de Pyongyang (archives). imago images / Kyodo News

Des rumeurs circulaient depuis une semaine quant à un séjour de M. Kim en Russie, Washington soupçonnant ce dernier pays, largement isolé depuis son assaut contre l'Ukraine et en quête d'armements, de vouloir acquérir du matériel militaire auprès de son allié nord-coréen.

Ce qui, si cela se concrétisait, entraînerait immanquablement de la part des Etats-Unis de «nouvelles sanctions», a à nouveau averti lundi la diplomatie américaine.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a fait savoir que le train de Kim Jong Un «semblait» être parti pour la Russie qui partage une courte frontière avec la Corée du Nord, dans l'Extrême-Orient russe, non loin de Vladivostok où M. Poutine est arrivé lundi avant d'y participer le lendemain à un forum économique annuel.

«A l'invitation» de Poutine

Le communiqué russe se borne à dire que le déplacement du dirigeant nord-coréen se fait «à l'invitation du président russe», ce que souligne aussi l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré lundi, avant l'annonce officielle de ce voyage, qu'aucune rencontre Kim-Poutine n'était prévue dans le cadre même du forum qui se déroulera à Vladivostok.

KCNA affirme pour sa part, sans autres précisions, que «le respecté camarade Kim Jong Un aura une réunion et s'entretiendra avec le camarade Poutine au cours de sa visite».

D'après la chaîne de télévision sud-coréenne YTN, Séoul «s'attend à ce que le président Kim rencontre le président Poutine de Russie aux environs d'après-demain», soit mercredi.

Selon le quotidien américain The New York Times, cette réunion doit avoir lieu à Vladivostok, à environ 700 km de Pyongyang.

Armes

La Maison Blanche a annoncé le 5 septembre que Kim Jong Un souhaitait voir Vladimir Poutine pour discuter de ventes d'armes à la Russie dans le cadre de son offensive en Ukraine. Washington a en même temps averti que la Corée du Nord en paierait «le prix au sein de la communauté internationale».

Le New York Times pense que Moscou cherche à obtenir de Pyongyang des obus d'artillerie et des missiles antichars, tandis que M. Kim serait en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que d'une aide alimentaire.

Le président russe, contraint de «traverser tout son pays pour rencontrer un paria de la scène internationale afin de lui demander de l'aide dans une guerre qu'il espérait gagner en un mois», en est ainsi réduit à «quémander» auprès du dirigeant nord-coréen, a à cet égard estimé lundi le Département d'Etat.

La Russie et la Corée du Nord ont des liens historiques et Kim Jong Un a à plusieurs reprises fait part à Moscou de son soutien dans le cadre de ses opérations en Ukraine.

Kim Jong Un n'avait plus quitté la Corée du Nord depuis l'irruption de la pandémie de Covid-19 en 2020.

ATS