L'Allemagne va livrer à l'Ukraine dans les prochaines semaines de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, des chars et des véhicules blindés, a indiqué mardi le ministère de la Défense. Cela «afin de protéger les infrastructures critiques pour le début d'hiver».

L'équipement antiaérien Iris-T avait été promis au printemps par l'Allemagne, qui a déjà livré deux autres systèmes de cette catégorie (archives). KEYSTONE/DPA/DANIEL KARMANN

Berlin compte livrer en octobre un troisième et un quatrième système Iris-T de défense antiaérienne. L'un sera configuré avec des missiles guidés pour la moyenne portée, l'autre pour la courte portée, a précisé le ministère dans un communiqué.

Ces équipements avaient été promis au printemps par l'Allemagne qui a déjà livré deux autres systèmes de cette catégorie, très recherchés par Kiev pour se défendre contre les drones et les raids aériens.

«Dans les prochaines semaines», 10 chars de combat Leopard 1A5 supplémentaires, trois chars de combat antiaériens Gepard, 15 véhicules de transport protégés et près de 20 véhicules sanitaires protégés arriveront en Ukraine, ajoute le ministère. Des munitions de 155 mm supplémentaires sont actuellement en cours de livraison.

L'ensemble de cette enveloppe représente une valeur d'environ un milliard d'euros, selon le ministère. S'y ajoutent «plus de 20 millions d'euros en véhicules, armes et équipements personnels», selon la même source.

«Exactement l'aide nécessaire»

«Avec ce nouveau 'paquet hiver', nous augmentons encore la disponibilité opérationnelle des forces armées ukrainiennes dans les mois à venir», assure le ministre de la Défense Boris Pistorius, cité dans le communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa «reconnaissance» envers l'Allemagne. «A l'approche de l'hiver, c'est exactement l'aide dont nous avons besoin», s'est-il félicité sur X (ex-Twitter).

Début octobre, Berlin avait promis à l'Ukraine un deuxième système de défense antiaérienne Patriot, de fabrication américaine.

La date de sa livraison n'a pas été précisée, mais «la formation (pour son utilisation, ndlr) commencera déjà dans les prochaines semaines». Il proviendra directement des stocks de la Bundeswehr et comprend, outre le poste de contrôle de tir et le radar, huit lanceurs et «probablement» plus de 60 missiles guidés.

Ces annonces interviennent la veille d'une nouvelle réunion de coordination des soutiens militaires à l'Ukraine organisée sous l'égide des Etats-Unis à Bruxelles.

ATS