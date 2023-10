L'ancien Premier ministre albanais Sali Berisha et deux autres personnes, dont son gendre, ont été inculpés de corruption liée à la privatisation d'un terrain public dans la capitale Tirana, ont annoncé dimanche les procureurs.

Leader aujourd'hui de l'opposition, il est accusé de «corruption de hauts fonctionnaires» dans le cadre de la privatisation d'un complexe sportif public «au profit de son gendre, Jamarber Malltezi», selon le parquet spécial contre la corruption et le crime organisé.

Les infractions présumées ont été commises en 2008 alors que M. Berisha était Premier ministre. Agé de 79 ans, il s'est également vu interdire de quitter le pays, selon le communiqué.

Son gendre, arrêté samedi soir, et son collaborateur, ont tous deux été inculpés de «corruption et blanchiment d'argent», d'après le communiqué.

Appartements

M. Malltezi est soupçonné d'avoir profité de la position de Berisha en tant que Premier ministre pour privatiser le complexe sportif de Tirana, propriété du ministère de la défense, et d'y avoir construit des appartements.

L'ancien Premier ministre a rejeté les accusations portées contre lui les qualifiant de «purement politiques» et a accusé l'actuel Premier ministre de gauche Edi Rama d'en être l'instigateur. Il a ajouté que Malltezi avait été accusé uniquement parce qu'il était son gendre.

Sali Berisha a été le premier président démocratiquement élu d'Albanie après la chute du communisme dans les années 1990. Il a également été Premier ministre pendant huit ans, jusqu'en 2013.

L'an dernier, il s'est vu interdire l'entrée aux États-Unis et au Royaume-Uni en raison de son implication dans le crime organisé et la corruption, accusations qu'il a rejetées.

Washington a accusé Berisha de «détourner des fonds publics» au profit de sa famille et de ses alliés. Les organismes de surveillance classent régulièrement l'Albanie comme l'un des pays les plus corrompus d'Europe et l'un des plus pauvres du continent.

ATS