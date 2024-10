Le Canada a annoncé lundi avoir expulsé six diplomates indiens, incluant le haut-représentant de l'Inde à Ottawa, poussant New Dehli à les rappeler, selon une source gouvernementale. L'Inde a annoncé de son côté expulser six diplomates canadiens de haut rang.

En lien avec l'enquête sur le meurtre en 2023 au Canada d'un leader séparatiste sikh (sur la photo), la crise diplomatique entre New Dehli et Ottawa est montée d'un cran lundi (archives).

Cette annonce intervient au moment où la police canadienne a annoncé détenir des «éléments de preuve» quant à l'implication du gouvernement indien dans des cas d'"intimidation, harcèlement, extorsion et coercition» sur le territoire canadien.

De son côté, l'Inde a annoncé lundi expulser six diplomates canadiens de haut rang, peu après avoir rappelé son haut-représentant en poste à Ottawa, accusant le Canada d'enquêter sur lui et d'autres diplomates après le meurtre en 2023 au Canada d'un leader séparatiste sikh.

Les autorités indiennes «ont décidé d'expulser» six diplomates parmi lesquels le chargé d'affaires du Canada, Stewart Wheeler, ainsi que son adjoint et quatre premiers secrétaires. «Il leur a été demandé de quitter l'Inde à ou avant 23:59 samedi 19 octobre», selon un communiqué.

