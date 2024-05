Une dizaine d'étudiants pro-palestiniens ont passé la nuit de jeudi à vendredi dans un bâtiment de l'Université de Lausanne (UNIL). L'occupation, démarrée la veille au soir, continue de se dérouler pacifiquement.

Démarrée jeudi soir, l'occupation du bâtiment Géopolis de l'UNIL se poursuit vendredi dans le calme. sda

«Tout est calme», a indiqué vendredi matin la porte-parole de l'UNIL, Géraldine Falbriard, contactée par Keystone-ATS. Elle a répété que l'UNIL se positionnerait «dans les prochains jours» au sujet des revendications des étudiants, qui étaient une cinquantaine jeudi soir à investir le bâtiment Géopolis.

Ces étudiants réclament notamment «un boycott académique des institutions israéliennes ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat sur les territoires palestiniens.» Ils se sont engagés à mener leur action de manière pacifique, sans perturber les cours et les activités de recherche. De son côté, l'UNIL a promis de ne pas prendre de sanction académique.

Maintenir le dialogue

Les étudiants ont pu échanger jeudi soir avec le recteur Frédéric Herman, venu sur place. Interrogé vendredi dans la Matinale de la RTS, il a répété qu'il souhaitait maintenir le dialogue et garder le campus en sécurité.

«On échange avec eux depuis plusieurs mois et nous voulons maintenir un dialogue. Ils nous ont envoyé des revendications et on en prend acte. Nous allons nous positionner dans les jours à venir», a-t-il indiqué.

Le recteur a toutefois souligné que les universités n'avaient «pas pour vocation de se positionner politiquement. Ce sont des institutions de formation», a-t-il dit.

gsi, ats