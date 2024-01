L'année 2023 a bien été la plus chaude jamais été observée et cette année pourrait l'être davantage encore, selon l'ONU. En considérant une synthèse de six institutions, la température moyenne a dépassé de 1,45°C celle de la période préindustrielle.

La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) Celeste Saulo appelle tous les acteurs à davantage d'efforts face au changement climatique dans les différents pays (archives). ATS

Celle sur chaque mois entre juin et décembre a battu des records par rapport aux années précédentes, a dit vendredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève. «Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps» avant d'oeuvrer face au changement climatique, affirme la nouvelle secrétaire générale Celeste Saulo, première femme et première représentante des pays du sud à piloter l'institution.

«Nous devons faire davantage et nous devons le faire plus rapidement», ajoute l'Argentine, dont le mandat a démarré il y a quelques jours. Cette année pourrait être encore plus chaude et dépasser la barre des 1,5°C en plus par rapport à la période préindustrielle, limite souhaitée par la communauté internationale. Le courant chaud El Niño est en cause, ajoute l'OMM.

sn, ats