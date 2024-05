L'équipe de Biden étrille Trump: «Il vend les familles de travailleurs»

L'équipe de campagne de Joe Biden a vivement dénoncé jeudi des informations selon lesquelles son rival Donald Trump a promis à des dirigeants de compagnies pétrolières d'inverser plusieurs politiques favorables à l'environnement s'il était élu en novembre.

M. Trump s'est notamment, selon le Washington Post, engagé à mettre fin immédiatement au gel par l'administration Biden des permis pour de nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié (GNL). Il aurait aussi assuré qu'il allait lancer des appels d'offres pour davantage de concessions pour du forage pétrolier dans le golfe du Mexique, et annuler les restrictions sur le forage dans l'Arctique de l'Alaska. KEYSTONE

ATS

C'est le Washington Post qui a fait état de cet engagement du candidat de la droite américaine à la présidentielle de novembre à des responsables du secteur du pétrole.

Selon le quotidien, qui cite des sources anonymes, le magnat républicain leur a par la même occasion suggéré de lever pas moins d'un milliard de dollars pour financer sa campagne. Cette rencontre s'est tenue en avril dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago, précise le journal.

En réaction, l'équipe de campagne du démocrate Joe Biden a accusé l'ex-président de «vendre les familles de travailleurs» en échange «de dons à sa campagne de la part de barons du pétrole». Contactée par l'AFP, l'équipe de Donald Trump n'a ni confirmé ni infirmé le contenu de l'article.

«Programme énergétique radical»

«Joe Biden est contrôlé par des extrémistes de l'environnement qui tentent de mettre en oeuvre le programme énergétique le plus radical de l'histoire et de forcer les Américains à acheter des véhicules électriques qu'ils ne peuvent pas se permettre», a dit une porte-parole.

M. Trump s'est notamment, selon le Washington Post, engagé à mettre fin immédiatement au gel par l'administration Biden des permis pour de nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié (GNL). Il aurait aussi assuré qu'il allait lancer des appels d'offres pour davantage de concessions pour du forage pétrolier dans le golfe du Mexique, et annuler les restrictions sur le forage dans l'Arctique de l'Alaska.

Le New York Times a également fait état de la rencontre de Mar-a-Lago et de l'appel de M. Trump aux responsables à donner un milliard de dollars à sa campagne. Parmi la vingtaine de dirigeants et cadres d'entreprise invités figuraient des responsables de Venture Global, Cheniere Energy, Chevron et Exxon, selon une liste obtenue par le Washington Post.

«Méchant de bande dessinée»

Joe Biden a fait passer en 2022 un plan massif de financement de la transition énergétique. Donald Trump, lui, met en doute le principe même du réchauffement climatique et avait retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris.

«Donald Trump se comporte comme un méchant de bande dessinée, proposant de liquider l'avenir de la planète pour un chèque d'un milliard de dollars», a réagi dans un communiqué l'association de protection de l'environnement Evergreen Action. L'équipe de campagne de Joe Biden a accusé Donald Trump d'agir comme une «marionnette pour ses plus grands donateurs».

«Trump ne se bat pas pour ce qu'il y a de mieux pour les familles américaines, pour une énergie moins chère ou pour notre climat – il se soucie seulement de gagner cette élection», a-t-elle dénoncé. «Sa campagne a du mal avec les donateurs et est désespérée», a-t-elle ajouté.

