La Finlande a signé lundi un accord pour renforcer sa coopération militaire avec les Etats-Unis. Cette décision intervient au lendemain d'un avertissement de Vladimir Poutine annonçant un renforcement militaire russe en réponse à l'entrée du pays scandinave dans l'OTAN.

Les ministres finlandais Elina Valtonen et Antti Häkkänen, ainsi que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, à Washington, aux Etats-Unis, le 18 décembre 2023. KEYSTONE

L'accord, qui formalise des liens plus étroits entre Washington et Helsinki, a été salué par le ministre de la Défense finlandais comme «un signe fort de l'engagement des Etats-Unis pour la défense de la Finlande et de toute l'Europe du Nord».

«Nous n'attendons pas des Etats-Unis qu'ils s'occupent de la défense de la Finlande», a ajouté Antti Häkkänen. «Mais cet accord améliore de manière importante notre capacité à agir ensemble dans toutes les situations», a-t-il encore déclaré lors de la signature de l'accord à Washington aux côtés du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

La Finlande, qui a repoussé une invasion soviétique à l'hiver 1939-1940, a évité pendant des décennies d'adhérer à l'Otan par crainte de contrarier son géant voisin. Mais leurs relations se sont considérablement détériorées depuis février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine. Celle-ci a conduit la Finlande, inquiète pour sa sécurité, à rejoindre l'OTAN en avril 2023.

Dimanche, Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux d'avoir «entraîné la Finlande dans l'OTAN» et affirmé que cette adhésion allait créer des «problèmes» là où il n'y «en avait pas». Le président russe a aussi annoncé la création d'un district militaire russe près de la Finlande, alors que les deux pays partagent une frontière longue de 1340 kilomètres.

«Très peu de limites»

Le secrétaire d'Etat américain a déclaré que la Finlande «sait quasiment mieux que quiconque ce qui est en jeu pour l'Ukraine». «En 1939, les Finlandais ont également été confrontés à une invasion russe et ont prouvé qu'une nation libre peut opposer une résistance incroyablement puissante», a déclaré Antony Blinken.

«Votre histoire nous rappelle également pourquoi il est si important que nous continuions tous à soutenir l'Ukraine», a-t-il ajouté. La ministre finlandaise des Affaires étrangères Elina Valtonen, s'exprimant à Washington après la signature de l'accord, a réitéré ses accusations selon lesquelles Moscou tentait d'"instrumentaliser» la question migratoire en envoyant des personnes traverser la frontière russe vers la Finlande.

«Au cours des deux dernières années, nous avons vu qu'il existait très peu de limites au comportement agressif de la Russie», a-t-elle déclaré au cercle de réflexion Hudson Institute. «Nous constatons que la Russie demeurera une menace à la sécurité mondiale dans un avenir proche», a ajouté la ministre.

Lors de la signature, Antony Blinken et Elina Valtonen ont également renouvelé leur soutien à l'entrée dans l'Otan de la Suède, qui a lancé sa candidature aux côtés de la Finlande mais dont le processus d'adhésion est pour l'instant retardé par la Turquie.

ATS