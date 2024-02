La haute cour de Dacca au Bangladesh a interdit dimanche l'adoption d'éléphants sauvages. Cette décision, qualifiée d'«historique», a été saluée par les défenseurs des droits des animaux.

Des exploitations forestières pouvaient obtenir au Bangladesh des permis pour utiliser les éléphants (archives). ATS

«La haute cour a suspendu aujourd'hui tous les permis pour l'élevage d'éléphants en captivité», a déclaré le vice-procureur général du pays. Selon les données de l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il y a au Bangladesh près de 100 éléphants d'Asie en captivité et à peu près le double à l'état sauvage.

Le Bangladesh était autrefois l'un des principaux foyers d'éléphants d'Asie. Mais leur population s'est amenuisée à cause du braconnage et de la destruction de leur habitat naturel, à tel point qu'ils sont aujourd'hui en danger critique d'extinction dans ce pays d'Asie du Sud.

Dressage brutal

L'exploitation forestière et l'agriculture s'étendant sur le territoire des éléphants, de jeunes animaux sont capturés dans les collines du nord et du sud-est du pays.

Le département des forêts avait donné des permis à des compagnies de cirque et des exploitations forestières, qui utilisent les éléphants pour traîner des troncs d'arbres. Mais selon le vice-procureur, les éléphants étaient exploités et utilisés pour la mendicité et «l'extorsion de fonds dans la rue», en violation des conditions d'octroi de ces permis.

Les défenseurs des droits des animaux espèrent que la décision judiciaire mettra fin à un dressage souvent brutal, connu sous le nom de «hadani».

ATS