Le président haïtien Jovenel Moise (G) et la première dame haïtienne Martine Moise sont vus au Palais national à Port-au-Prince, Haïti, le 23 mai 2018. - La justice haïtienne a inculpé une cinquantaine de personnes, dont l'ancienne Première dame Martine Moïse, ainsi qu'un ancien Premier ministre et un ancien chef de la police, pour leur implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, ont rapporté les médias locaux. (Photo by HECTOR RETAMAL and HECTOR RETAMAL / AFP)

AFP