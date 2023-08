Plus de 230'000 personnes se sont enrôlées dans l'armée russe depuis le début de l'année, a annoncé jeudi l'ex-président Dmitri Medvedev, au 18e mois de l'offensive de Moscou en Ukraine.

La campagne de recrutement se fait via les réseaux sociaux et de multiples affiches dans les rues (ci-dessus: «Notre profession : défendre la patrie») faisant la promotion de l'armée et promettant des conditions particulièrement alléchantes aux futurs soldats. KEYSTONE

«Du 1er janvier au 3 août (...), plus de 231'000 personnes ont été acceptées sous contrat», a déclaré M. Medvedev durant une réunion retransmise à la télévision. L'ex-président russe, qui est actuellement secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, avait précédemment annoncé en mai que l'armée avait recruté à l'époque 120'000 personnes.

Selon lui, la «tâche reste de rendre le service contractuel le plus prestigieux possible», alors que l'armée russe a besoin de recrues pour mener son offensive en Ukraine.

Il n'a pas précisé de quelle période d'entraînement ont besoin ces recrues avant de rejoindre les unités sur le front, engagées depuis début juin pour repousser la contre-offensive ukrainienne dans le sud et l'est de l'Ukraine.

Conditions alléchantes promises

La campagne de recrutement se fait via les réseaux sociaux et de multiples affiches dans les rues, faisant la promotion de l'armée et promettant des conditions particulièrement alléchantes aux futurs soldats. En plus de leurs soldes et d'avantages sociaux, les nouvelles recrues voient ainsi leurs emplois civils «préservés pendant la période de service» et leurs éventuels crédits bancaires gelés, selon M. Medvedev.

En septembre 2022, les autorités russes avaient dû recourir, face aux pertes sur le front, à une mobilisation partielle de réservistes, qui avait permis de recruter au moins 300'000 hommes mais qui avait aussi provoqué la fuite de dizaines de milliers de Russes à l'étranger.

Fin décembre 2022, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait jugé «nécessaire» de faire passer les effectifs de l'armée russe à 1,5 million de soldats – «dont 695'000 sous contrat» -, soit plus que l'objectif de 1,15 million fixé par Vladimir Poutine en août.

ATS