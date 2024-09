Sur cette photo tirée d'une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense le lundi 19 août 2024, des soldats russes tirent avec un lance-grenades automatique AGS-17 en direction de positions ukrainiennes à un endroit non divulgué dans la zone frontalière entre la Russie et l'Ukraine dans la région de Koursk, en Russie. (Photo du service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

KEYSTONE