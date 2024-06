Sur cette image vidéo diffusée par le ministère russe de la Défense, un marin de la flotte russe du Pacifique participe aux exercices bilatéraux prévus entre la flottille Primorye de diverses forces et le commandement unifié des troupes et des forces du nord-est de la Russie, Territoire Primorye, Russie. Les exercices, qui se dérouleront du 18 au 28 juin dans l'océan Pacifique, dans les mers du Japon et d'Okhotsk, impliqueront une quarantaine de navires et de bâtiments. Une vingtaine d'avions et d'hélicoptères de l'aéronavale, dont des Tu-142M3, des Il-38 et Il-38N, des Ka-29 et des Ka-27, participeront aux opérations de lutte anti-sous-marine et de recherche et sauvetage.

Keystone