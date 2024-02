La Russie revendique un nouveau succès après la prise d'Avdiïvka

Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué mardi un nouveau succès militaire avec la prise d'une tête de pont bâtie à grand peine par l'Ukraine dans le sud, quelques jours après la «fuite chaotique» des forces ukrainiennes d'Avdiïka.

Le président russe Vladimir Poutine écoute le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, lors d'une réunion au Kremlin, à Moscou, Russie, le 20 février 2024. Les pertes subies par les forces armées ukrainiennes lors de la contre-offensive de 2023 s'élèvent à plus de 166 000 militaires, plus de 800 chars et près de 2,4 000 véhicules blindés de combat, a déclaré le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu. KEYSTONE

L'armée ukrainienne était parvenue l'année dernière à former une tête de pont sur la rive occupée par la Russie du Dniepr, une opération périlleuse à laquelle Moscou tentait depuis de mettre fin.

«C'est en effet le cas, Krynky a été nettoyée, nous contrôlons de facto toute la rive», a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, après que le chef de l'Etat russe lui a demandé, à la suite d'images diffusées par les médias russes et du rapport d'un officier, de confirmer que cette tête de pont avait été conquise.

Cette annonce intervient peu après la prise par la Russie d'Avdiïvka, une ville de l'est de l'Ukraine, après des mois de combats.

«Fuite chaotique»

Si l'Ukraine avait dit avoir donné l'ordre à ses troupes de se retirer de la cité en ruines pour «sauver des vies», M. Poutine s'est quant à lui moqué d'une «fuite chaotique». «Cette fuite chaotique a eu lieu au moment où le commandement de l'armée ukrainienne a donné l'ordre de se retirer à ses forces qui étaient déjà en mouvement et quittaient la localité», a déclaré M. Poutine.

Le président russe a estimé que cet ordre de se retirer avait été donné «pour des raisons politiques, afin de dissimuler ce mouvement et lui donner l'apparence d'un retrait organisé». «C'était en réalité une fuite au sens propre du terme», a-t-il ajouté.

M. Poutine a salué un «succès» et appelé à le «développer», les forces ukrainiennes faisant face à des pénuries de munitions, du fait du blocage d'une nouvelle aide américaine par les partisans de l'ex-président américain Donald Trump au Congrès.

Sergueï Choïgou avait affirmé samedi que la retraite ukrainienne s'était déroulée «sous le feu continu des troupes russes» et Kiev a de son côté reconnu que plusieurs de ses soldats ont été faits prisonniers, accusant l'armée russe d'en avoir exécuté six. Selon le ministre russe, les forces ukrainiennes ont «laissé beaucoup de prisonniers et de blessés, beaucoup d'armes» et de véhicules militaires.

Il a estimé que la prise d'Avdiïvka, qui avait été transformée en place fortifiée par les forces ukrainiennes, avec des «souterrains pour se déplacer», est «un grand succès» pour Moscou. Selon M. Choïgou, les soldats qui ont combattu sur place «se reposent et se préparent à de nouveaux combats», l'armée russe poursuivant son offensive sur plusieurs secteurs du front.

ATS