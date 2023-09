Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu vendredi que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne. Il s'est plaint du ralentissement de l'aide militaire occidentale et des sanctions visant Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît la supériorité russe actuelle. ATS

«Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie l'est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive», a déclaré, lors d'une conférence à Kiev, le président ukrainien, dénonçant en outre «des processus qui deviennent plus compliqués et plus lents, s'agissant des sanctions ou de l'approvisionnement en armes» occidentales.

