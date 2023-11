La Russie veut interdire «le mouvement international LGBT»

Le ministère russe de la Justice a indiqué vendredi avoir demandé l'interdiction pour «extrémisme» du «mouvement de société international LGBT». Une audience est prévue dès le 30 novembre à la Cour suprême russe.

La Russie, qui se pose en rempart moral face à la décadence de l'Occident, multiplie les mesures conservatrices visant les communautés LGBT+ (image d'archives). KEYSTONE

Le court communiqué du ministère ne précise pas s'il vise d'une manière générale le mouvement LGBT+ ou s'il désigne une ou plusieurs organisations spécifiques.

«Le ministère de la Justice a déposé une demande administrative auprès de la Cour suprême (...) afin de classer comme extrémiste le mouvement de société international LGBT et d'interdire ses activités sur le territoire de la Fédération de Russie», a-t-il indiqué.

La Russie, qui se pose en rempart moral face à la décadence de l'Occident, multiplie les mesures conservatrices visant les communautés LGBT+. Elle affirme notamment défendre les enfants face à des comportements jugés déviants.

Pour les défenseurs des droits humains, Vladimir Poutine et son régime mènent une politique homophobe et transphobe. «Le pouvoir russe oublie une nouvelle fois que la communauté LGBT+, ce sont des gens, des citoyens de ce pays comme les autres», a réagi Dilia Gafourova, la directrice du fonds «Sphere», une association de défense des droits LGBT+ en Russie.

Publication visée

Les autorités russes ont par ailleurs imposé vendredi le statut d'"agent de l'étranger» à une publication anglophone, «The Moscow Times», une publication ayant un site en anglais et en russe. Le ministère russe l'accuse «d'avoir diffusé des informations inexactes sur les décisions prises et les politiques menées par les autorités publiques» et «mené des actions visant à donner une image négative des autorités».

Le statut d'"agent de l'étranger», qui rappelle le qualificatif d'"ennemi du peuple» de l'époque stalinienne, impose aux personnes ou entités visées de lourdes contraintes administratives, dont un contrôle régulier de leurs sources de financement. Une partie des employés ont quitté la Russie dans la foulée de l'assaut russe en Ukraine en février 2022.

ATS